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07 липня 2020, Київ 13:42
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Російські силовики провели обшуки в будинках кримчан. Кадри з місць подій (відео)

Російські силовики провели обшуки в будинках кримчан. Кадри з місць подій (відео)
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Російські силовики провели обшуки в будинках кримчан. Кадри з місць подій (відео)

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У Криму 7 липня російські силовики провели обшуки за кількома адресами. Активісти організації «Кримська солідарність» повідомляють про те, що після обшуку в управління ФСБ у Сімферополі відвезли шість осіб: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сизикова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова. Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

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