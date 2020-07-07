У Криму 7 липня російські силовики провели обшуки за кількома адресами. Активісти організації «Кримська солідарність» повідомляють про те, що після обшуку в управління ФСБ у Сімферополі відвезли шість осіб: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сизикова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова. Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно проходять обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».