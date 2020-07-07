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07 липня 2020, Київ 10:41
Війна

Затримання у Криму: російські силовики проводять обшуки в оселях кримських татар (фото, відео)

Обшук в Бахчисараї. Окупований Росією Крим

Вранці 7 липня активісти об'єднання «Кримська солідарність» повідомили про обшуки в будинках кримських татар у Бахчисарайському районі. Пізніше стало відомо про проведення обшуків ще за низкою адрес у різних районах півострова. В результаті силовики затримали 6 осіб. Повідомляють Крим.Реалії

За даними активістів, обшуки почалися рано вранці в селі Залізничне у Суф'янова Аліма і в селі Білокам'янка у Хайретдінова Сейрана. Потім стали надходити повідомлення про обшуки російських силовиків у кримських татар і в інших районах Криму: в смт. Жовтневе у Еміля Зіядінова, в Сімферопольському районі в Ісмета Ібрагімова.

Про причини обшуків не повідомляється, російські силові відомства Криму ситуацію не коментують. Крим.Реалії намагаються з'ясувати подробиці.

Обшук у будинках кримських татар у Криму 7 липня 2020 року
Обшук у будинках кримських татар у Криму 7 липня 2020 року

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив, що його не допустили в будинок активіста Еміля Зіядінова в селищі Октябрське Красногвардійського району Криму, де російські силовики 7 липня проводили обшук.

«Обшук почався о 4 ранку, за словами очевидців. Співробітники ФСБ увірвалися в будинок, де перебував сам Зіядінов, його сім'я, четверо неповнолітніх дітей, старі батьки. На мої вимоги, допустити мене до мого підзахисного і бути присутнім під час обшуку, співробітники ФСБ взяли мою візитну картку і сказали чекати. Право на захист порушене, мене не допустили до проведення обшуку», – розповів він «Кримській солідарності».

Обшуки в Криму 7 липня 2020 року
Обшуки в Криму 7 липня 2020 року

Під час обшуку російських силовиків у будинку активіста Еміля Зіядінова вилучили два ноутбуки, загальнодоступну літературу, системний блок.

«Стаття у нас 205.5 частина перша (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації – КР). Нас із чоловіком завели в кімнату, вони (силовики – КР) почали говорити про те, що якщо ми погодимося співпрацювати і зізнаємося в тому, що є членами цієї партії (імовірно Хізб ут-Тахрір – КР), то термін буде меншим, аж до домашнього арешту. Чоловік відмовився що-небудь підписувати», – розповіла дружина Зіядінова.

Активісти повідомляють про те, що після обшуку відвезли в ФСБ усього шість осіб: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сизикова, Еміля Зіядінова, Ісмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова.

У анексованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, включаючи тортури і обмеження свободи слова, заявила 2 липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет. Росію постійно закликають припинити переслідування в анексованому Криму.

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