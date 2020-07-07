Силовики не пустили адвоката в будинок кримського активіста, де ФСБ проводила обшук

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив, що його не пустили в будинок активіста Еміля Зіядінова у селищі Октябрське Красногвардійського району, де російські силовики 7 липня проводили обшук. Про це він розповів «Кримській солідарності».
«Обшук почався о 4-й ранку, за словами очевидців. Співробітники ФСБ увірвалися в будинок, де знаходився сам Зіядінов, його сім’я, четверо неповнолітніх дітей, старі батьки. На мої вимоги, допустити мене до мого підзахисного і бути присутнім при обшуку, співробітники ФСБ взяли мою візитну картку і сказали чекати. Право на захист порушено», – наголосив Веліляєв.
Рано вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму.
В анексованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, зокрема вдаючись до обмеження свободи слова, заявила 2 липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Росію постійно закликають припинити переслідування в окупованому нею Криму.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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