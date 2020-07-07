Силовики не пустили адвоката в будинок кримського активіста, де ФСБ проводила обшук

Адвокат Іслям Веліляєв повідомив, що його не пустили в будинок активіста Еміля Зіядінова у селищі Октябрське Красногвардійського району, де російські силовики 7 липня проводили обшук. Про це він розповів «Кримській солідарності».

«Обшук почався о 4-й ранку, за словами очевидців. Співробітники ФСБ увірвалися в будинок, де знаходився сам Зіядінов, його сім’я, четверо неповнолітніх дітей, старі батьки. На мої вимоги, допустити мене до мого підзахисного і бути присутнім при обшуку, співробітники ФСБ взяли мою візитну картку і сказали чекати. Право на захист порушено», – наголосив Веліляєв.

Рано вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму.

В анексованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, зокрема вдаючись до обмеження свободи слова, заявила 2 липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Росію постійно закликають припинити переслідування в окупованому нею Криму.