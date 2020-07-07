Обшуки в окупованому Криму: силовики відвезли шістьох людей в управління ФСБ

В окупованому Криму 7 липня за кількома адресами завершилися обшуки російських силовиків. Людей відвозять в управління ФСБ в Сімферополі. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на об’єднання «Кримська солідарність».
Зокрема, завершився обшук в будинку активіста Еміля Зіядінова у селищі Октябрське Красногвардійського району. За інформацією дружини Зіядінова, під час обшуку вилучили два ноутбуки, загальнодоступну літературу, системний блок.
«Стаття у нас 205.5 частина перша (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації – ред.). Нас з чоловіком завели в кімнату, вони (силовики – ред.) почали говорити про те, що якщо ми погодимося співпрацювати і зізнаємося в тому, що є членами цієї партії (імовірно Хізб ут-Тахрір – ред.), то термін буде менше, аж до домашнього арешту. Чоловік відмовився що-небудь підписувати», – розповіла жінка.
Активісти повідомляють про те, що після обшуку в управління ФСБ відвезли шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова.
Рано вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму.
В анексованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, зокрема вдаючись до обмеження свободи слова, заявила 2 липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
Росію постійно закликають припинити переслідування в окупованому нею Криму.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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