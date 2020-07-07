Обшуки в окупованому Криму: силовики відвезли шістьох людей в управління ФСБ

В окупованому Криму 7 липня за кількома адресами завершилися обшуки російських силовиків. Людей відвозять в управління ФСБ в Сімферополі. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на об’єднання «Кримська солідарність».

Зокрема, завершився обшук в будинку активіста Еміля Зіядінова у селищі Октябрське Красногвардійського району. За інформацією дружини Зіядінова, під час обшуку вилучили два ноутбуки, загальнодоступну літературу, системний блок.

«Стаття у нас 205.5 частина перша (Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації – ред.). Нас з чоловіком завели в кімнату, вони (силовики – ред.) почали говорити про те, що якщо ми погодимося співпрацювати і зізнаємося в тому, що є членами цієї партії (імовірно Хізб ут-Тахрір – ред.), то термін буде менше, аж до домашнього арешту. Чоловік відмовився що-небудь підписувати», – розповіла жінка.

Активісти повідомляють про те, що після обшуку в управління ФСБ відвезли шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова.

Рано вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму.

В анексованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, зокрема вдаючись до обмеження свободи слова, заявила 2 липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Росію постійно закликають припинити переслідування в окупованому нею Криму.