Джеппар про нові обшуки ФСБ: кримських татар намагаються виставити терористами

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар відреагувала на ранкові обшуки російських силовиків у окупованому Криму 7 липня.

Вона вважає, що затриманих після обшуків кримських татар звинуватять за російською статтею про тероризм.

«Шестеро затримані. Скоріш за все, на всіх чекає славнозвісна ст. 205.5 КК РФ. Зараз вони утримуються у відділені ФСБ в Сімферополі. Вже 67 кримських татар затримані за ст. 205.5 КК РФ із новими затриманими. Їх всіх намагаються видати за терористів», – зазначила Джеппар.

Рано вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова.

В анексованому Росією Криму продовжують порушувати права людини, зокрема вдаючись до обмеження свободи слова, заявила 2 липня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Росію постійно закликають припинити переслідування в окупованому нею Криму.