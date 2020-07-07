Представництво президента в АРК засудило обшуки у кримських татар

Представництво президента України в Автономній республіці Крим засудило обшуки в домівках кримських татар на окупованому Росією півострові.

«Представництво Президента України в АР Крим засуджує дії окупаційної адміністрації по переслідуванню громадян України з громадською позицією, документує кожен випадок і долучає інформацію про політично вмотивовані переслідування до переліку злочинів Російської Федерації, що вчиняються на території тимчасово окупованого Кримського півострову», – мовиться у повідомленні.

У представництві вважають дії російської окупаційної влади «продовженням політики Російської Федерації по створенню атмосфери страху на півострові та переслідування кожного громадянина з активною громадянською позицією».

«Серед затриманих громадські журналісти, спостерігачі в судах за політично вмотивованими справами, релігійні спостерігачі тощо», – заявили у відомстві.

Вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф'янова, Вадима Бектемірова.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар припустила, що затриманих після обшуків кримських татар звинуватять за російською статтею про тероризм.

Посольство США в Україні прокоментувало обшуки та затримання кримських татар в окупованому Росією Криму 7 липня, зазначивши, що «Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі».