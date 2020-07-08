Затримання в окупованому Криму: кримчанин Хайретдінов відкидає звинувачення у тероризмі – адвокат

Один із затриманих після обшуків 7 липня кримчанин Сейрат Хайретдінов, якому російські силовики інкримінують участь в осередку забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір», відкидає ці звинувачення і вважає їх безпідставними. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії заявила адвокат затриманого Ліля Гемеджі.

«За версією слідства, Олександр Сізіков – абсолютно сліпа людина – організував терористичну групу і роздавав її учасникам плани і завдання. Вони вважають, що інвалід першої групи по зору читає книги - їх, звичайно, підкинули. До групи нібито входили Сейран Хайретдінов і Алім Суф’янов – при цьому останній не знайомий з обома іншими. Мій підзахисний відкидає ці звинувачення і не визнає свою провину», – зазначила адвокат.

На думку Гемеджі, справжні причини переслідування полягають у громадянській позиції затриманих, яка не подобається російським властям Криму.

«Сейран – дуже домашня, не надто активна людина, яка проводила багато часу в родині, але прийшли навіть за ним. Це підтверджує, що сьогодні антитерористичне законодавство Росії використовується як інструмент репресій, для придушення інакомислення, а зовсім не як спосіб попередження терактів. Ось в такому абсурді ми живемо», – зазначила Гемеджі.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір», які «поширювали серед жителів Криму терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман». У повідомленні прес-центру російської спецслужби мовиться, що «по місцях проживання членів (організації) виявлено та вилучено значну кількість заборонених в Росії пропагандистських матеріалів «Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі», засобів зв’язку, електронних носіїв інформації, що використовувалися ними при веденні терористичної діяльності».

Вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф’янова, Вадима Бектемірова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьомим затриманим ФСБ Росії є кримський татарин з Алушти Зекір’​я Муратов.

Обшуки також пройшли і в Дилявера Меметова, якого якраз не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії повідомили, що співробітники спецслужби затримали сімох людей, їх підозрюють в організації та участі в осередку забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представництво президента України в Автономній республіці Крим засудило обшуки в домівках кримських татар на окупованому Росією півострові. Також посольство США в Україні прокоментувало обшуки та затримання кримських татар, зазначивши, що «Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі».