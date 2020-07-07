Обшуки в анексованому Криму: Нацполіція відкрила провадження, МЗС закликає натиснути на Росію

Головне управління Національної поліції в АРК і Севастополі відкрило кримінальне провадження за фактом проведення російською ФСБ 7 липня обшуків у чотирьох районах анексованого Криму. Як повідомляє пресслужба Прокуратури АРК, провадження відкрили за статтею про порушення недоторканності житла.

«7 липня 2020 року представники окупаційних «правоохоронних органів» із 4:00 ранку провели 7 одночасних незаконних обшуків, таким чином порушили недоторканність житла кримських татар на тимчасово окупованій території АР Крим», – зазначили у відомстві.

У повідомленні вказується, що після підтвердження інформації про затримання російськими силовиками кримчан, прокуратура надасть відповідну правову оцінку.

Тим часом Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій висловило «рішучий протест у зв’язку з новою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар».

«Такі дії Росії є продовженням репресивних практик, спрямованих проти громадян України окупованого Криму, які прагнуть повною мірою реалізувати свої права людини та основні свободи. Те, що є нормою для України та інших демократичних держав, на території окупованого Криму розцінюється державою-окупантом як загроза і терористична діяльність», – йдеться в заяві.

В українському міністерстві вважають, що цілеспрямовані обшуки в будинках кримчан, які сповідують іслам, свідчать про переслідування за релігійною ознакою.

«Ми вимагаємо від Росії сумлінного виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань як держави-окупанта, що передбачає, зокрема, припинення репресій проти місцевого населення окупованого Кримського півострова. Очікуємо, що Росія почне виконувати резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року про «Територіальну цілісність України» і «Ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)» 2016-2019 років, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо застосування заходів у рамках позову України проти Російської Федерації про застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації», – зазначили в заяві.

У відомстві закликали міжнародну спільноту «продовжувати активно виступати на захист прав і свобод жителів Кримського півострова і посилювати тиск на Росію з метою припинення порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму».

Реакції російської сторони на протест МЗС України наразі немає.

Вранці 7 липня активісти заявили про обшуки в домівках кримських татар в окупованому Росією Криму. Після обшуків російські силовики затримали шістьох чоловіків: Сейрана Хайретдінова, Олександра Сізікова, Еміля Зіядінова, Исмета Ібрагімова, Аліма Суф’янова, Вадима Бектемірова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що сьомим затриманим ФСБ Росії є кримський татарин з Алушти Зекір’​я Муратов.

Обшуки також пройшли і в Дилявера Меметова, якого якраз не було вдома, його продовжують шукати.

У ФСБ Росії повідомили, що співробітники спецслужби затримали сімох людей, їх підозрюють в організації та участі в осередку забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Представництво президента України в Автономній республіці Крим засудило обшуки в домівках кримських татар на окупованому Росією півострові. Також посольство США в Україні прокоментувало обшуки та затримання кримських татар, зазначивши, що «Росія не має права переслідувати та затримувати українців на українській землі».