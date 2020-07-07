За підозрою у держзраді в Росії затримали радника глави «Роскосмосу» Івана Сафронова: реакції влади та журналістів

Колишнього журналіста російських газет «Коммерсант» і «Відомості» Івана Сафронова, який із травня 2020 року працював радником глави корпорації «Роскосмос» Дмитра Рогозіна з інформаційної політики, ФСБ Росії затримала в Москві. Сафронова підозрюють у держзраді і звинувачують у тому, що він передавав секретні відомості НАТО та іноземним розвідкам.

Пресслужба російської Держкорпорації «Роскосмос» повідомляє, що Івана Сафронова затримали 7 липня 2020 року.

«Слідчими органами проведене затримання Радника генерального директора Держкорпорації «Роскосмос» Сафронова І.І. Висунуто звинувачення за ст. 275 КК РФ. На даний момент проводяться слідчі дії. Держкорпорація «Роскосмос» надає усіляку допомогу слідчим органам», – мовиться у повідомленні відомства.

Також у «Роскосмосі» заявляють, що ця справа не стосується їхньої корпорації.

Іван Сафронов, як радник з інформаційної політики​ глави «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна​, займався вибудовуванням інформаційної політики російської космічної держкорпорації, а також був куратором деяких спецпрограм.

До цього, як журналіст, Сафронов висвітлював діяльність оборонно-промислового комплексу Росії, російської космічної галузі, а також військового і військово-технічного співробітництва Росії із іншими країнами.

У ФСБ Росії повідомили агентству РІА «Новости», що мають підстави вважати, що «Сафронов збирав і передавав представнику спецслужби однієї із країн НАТО відомості про військово-технічне співробітництво, оборону і безпеку Росії, що становлять державну таємницю».

Ось відео затримання:

Через кілька годин після затримання колеги Сафронова прийшли на Луб'янку (офіс ФСБ у Москві – ред.) з одиночними пікетами на його підтримку, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Пікетувальники вимагають справедливого розслідування цієї справи і розкриття всієї інформації про те, за що саме Сафронова заарештували.

Під час акції, як пише «Комерсант», поліція спочатку затримала їхню журналістку Олену Черненко, а потім ще і Олександра Черних та Кіру Дюрягіну. А також журналістку видання «Проект» – Ольгу Чуракову.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков при цьому уже заявив, що затримання Сафронова «не пов'язане з його журналістською діяльністю»:

Він звинувачується у державній зраді, в передачі секретних даних зарубіжним розвідкам

«Він звинувачується у державній зраді, в передачі секретних даних зарубіжним розвідкам.

Наскільки ми інформовані, це затримання жодним чином не пов'язане з журналістською діяльністю, яку раніше займався Сафронов», – сказав Пєсков.

Стаття у якій Івану Сафронову, за офіційними повідомленнями, висунуто звинувачення, зокрема передбачає покарання до 20 років позбавлення волі.

Чи таки журналістика?

Видання The Bell припускає, що видавничий дім «Комерсант» також можуть притягнути до адміністративної відповідальності за розголошення відомостей, що становлять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю.

Причини порушення справи не називаються, однак видання пов'язує затримання Сафронова зі зникненням у травні з сайту «Комерсанта» статті про контракт на постачання Єгипту російських винищувачів Су-35.

Після цієї публікації держсекретар США Майк Помпео погрожував Єгипту санкціями в разі купівлі російських літаків.

Одним із авторів статті був Іван Сафронов. Другий автор статті –Олександра Джорджевич. Вона потім, разом із іншими колегами відділу політики, звільнилася з видання на знак солідарності із Сафроновим, якого звільнили, нібито, за публікацію про голову Ради Федерації Росії – Валентину Матвієнко.

Журналісти звинуватили керівництво і акціонерів видання у тиску на свободу слова і цензуру.

Гендиректор «Коммерсанта» Володимир Желонкін повідомив «Відкритим медіа», що до видання останнім часом не було зауважень у зв'язку із повідомленням про постачання російських винищувачів. На його думку, до того тексту не може бути претензій про розголошення держтаємниці.

Далі буде?

У Москві, тим часом, поліція прийшла з обшуком до головного редактора видання «Холод», колишньої кореспондентки «Медузи» Таїсії Бекбулатової.

Як повідомляє керівник Міжнародної правозахисної групи «Агори» Павло Чіков в своєму телеграм-каналі: Бекбулатова встигла повідомити про обшук і перестала виходити на зв'язок.

«Колеги Таїсії підтвердили, що з ранку не можуть зв'язатися із нею. До квартирі журналістки під'їхав адвокат «Агори» Микола Васильєв, він бачив, як туди зайшли двоє людей в цивільному, сказавши комусь, що адвокат прийшов, але в квартиру захисника не пускають», – написав він.

Павло Чіков зазначив, що причина обшуку невідома, але «судячи з публікацій у соціальних мережах, Бекбулатова близько знайома із затриманим сьогодні вранці журналістом Іваном Сафроновим».

Факти

30-річний Іван Сафронов (молодший) – колишній спеціальний кореспондент «Комерсанта», син загиблого при нез'ясованих обставинах у 2007 році військового оглядача газети Івана Сафронова-старшого.

У травні 2019 року Сафронова-молодшого звільнили із «Коммерсанта» після публікації статті про можливу відставку голови Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко .

. Звільнення спровокувало кризу в редакції, весь відділ політики звільнився разом із Сафроновим.

В Росії останнім часом багато гучних процесів за звинуваченнями у державній зраді. Так 2 липня 2020 року Санкт-Петербурзький міський суд засудив військового експерта Володимира Нейолова до семи років колонії суворого режиму за звинуваченням у державній зраді.

до семи років колонії суворого режиму за звинуваченням у державній зраді. Однак це перший за останні 20 років у Росії випадок звинувачення журналіста у державній зраді.

Дуже важливо те, чи проявиться журналістська солідарність – пише адвокат Іван Павлов.

Читайте ще:

Затримання у Криму: російські силовики проводять обшуки в оселях кримських татар (фото, відео)