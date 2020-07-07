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07 липня 2020, Київ 19:47
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У Росії затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова (відео)

У Росії затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова (відео)
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У Росії затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова (відео)

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Іван Сафронов – колишній журналіст газети «Коммерсант», який в останні місяці працював у російській державній корпорації «Роскосмос», був затриманий вранці 7 липня. Сафронова підозрюють у державній зраді і звинувачують у тому, що він передавав секретні відомості НАТО та іноземним розвідкам. Колеги Сафронова вважають, що справу могли завести через розслідування журналіста про продаж зброї. Тим часом у Росії затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова.

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