Іван Сафронов – колишній журналіст газети «Коммерсант», який в останні місяці працював у російській державній корпорації «Роскосмос», був затриманий вранці 7 липня. Сафронова підозрюють у державній зраді і звинувачують у тому, що він передавав секретні відомості НАТО та іноземним розвідкам. Колеги Сафронова вважають, що справу могли завести через розслідування журналіста про продаж зброї. Тим часом у Росії затримують журналістів, які вийшли підтримати Івана Сафронова.