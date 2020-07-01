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01 липня 2020, Київ 17:38
Відео

У Росії поліцейський зламав плече журналістові на дільниці для голосування (відео)

У Росії поліцейський зламав плече журналістові на дільниці для голосування (відео)
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У Росії поліцейський зламав плече журналістові на дільниці для голосування (відео)

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У Росії сьогодні відбувається основне голосування щодо поправок до Конституції. Рух «Голос» повідомив про численні порушення під час голосування – зокрема, про тиск на організаторів спостереження в регіонах, у тому числі з боку співробітників поліції. На одній із виборчих дільниць у Санкт-Петербурзі поліцейський напав на кореспондента видання «Медіазона» Давида Френкеля і зламав йому руку. Кореспондент «Медіазони» приїхав на дільницю через повідомлення про спробу усунути члена виборчої комісії з правом вирішального голосу. Слідчий комітет Санкт-Петербургу почав дослідчу перевірку за фактом заподіяння травми журналістові. (Відео Російської редакції Радіо Свобода. Автор: Георгій Марков).

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