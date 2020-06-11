У Росії звільнили з колонії 79-річного вченого, засудженого за держзраду

Суд у російській Твері умовно-достроково звільнив із колонії колишнього співробітника Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІМАШ) Володимира Лапигіна, засудженого за звинуваченнм у держзраді.

«Клопотання щодо Лапигіна про умовно-дострокове звільнення задоволено судом, сьогодні ж рішення про це йому мають передати в колонію», – сказала прессекретар суду Юлія Трифонова.

Очікується, що 79-річний вчений залишить колонію через 10 діб – після того, як рішення суду набуде чинності, якщо його ніхто не оскаржить.

Лапигін багато років працював в головному інституті «Роскосмосу», а також викладав. Його запідозрили в передачі секретної інформації за кордон і звинуватили в державній зраді, а в 2016 році засудили до семи років колонії суворого режиму.

Сам Лапигін провини не визнав. Він стверджує, що працював в науково-дослідному інституті за сумісництвом і до державних секретів допущений не був.

У лютому 23 вчених звернулися з відкритим листом до президента Росії Володимира Путіна. Вони просили помилувати Лапигіна. За їхніми словами, перебування в колонії суворого режиму для літньої людини рівносильне смертному вироку. У березні Володимир Лапигін сам подав прохання про помилування на ім’я президента Росії.

У серпні 2017 року правозахисний центр «Меморіал» визнав засудженого у Росії вченого Володимира Лапигіна політичним в’язнем.