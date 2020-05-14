У Росії почався суд над подружжям, звинуваченим у держзраді за зйомку власного весілля

У Росії Калінінградський обласний суд почав слухати справу експерта Фонду Горчакова Антоніни Зіміної і її чоловіка Костянтина Антонця. Подружжя звинувачують у державній зраді. Слухання проходять в закритому режимі, повідомив кореспондентові проєкту Радіо Свобода Север.Реалии батько обвинуваченої Костянтин Зімін.

За його словами, Антоніну Зіміну в режимі повної таємності на початку травня перевезли з СІЗО «Лефортово» в Москві у Калінінградське СІЗО. Почався суд, вже пройшли два засідання, причому друге – без адвокатів і самих підсудних. Поки що ніякої інформації про хід слухань у родичів немає. Наступне засідання призначене на 28 травня, повідомив батько підсудної.

Антоніна Зіміна та її чоловік Костянтин Антонець були арештовані в липні 2018 року. 10 лютого подружжю висунули звинувачення за статтею про державну зраду. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Приводом для порушення справи стали фотографії з весілля молодої пари, на яких виявився один із гостей – співробітник калінінградського управління ФСБ. Фото потрапили в соціальні мережі й ефір одного з балтійських телеканалів.

За версією слідства, чоловік і жінка розкрили особу оперативника ФСБ, передавши фото з ним спецслужбам Латвії. Подружжя провину заперечує.

Родичі обвинувачених заявляють, що згаданий співробітник ФСБ, контррозвідник є колишнім однокурсником Зіміної по Балтійському університету. Випивши за святковим столом, він роздавав гостям свої візитні картки, фотографувався з ними і розповідав про свою роботу. Пізніше ці матеріали потрапили в ефір неназваного балтійського телеканалу.

Матеріали їхньої справи засекречені.