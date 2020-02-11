Росія: подружжя звинуватили в державній зраді за зйомку власного весілля

Російська ФСБ завершила розслідування справи двох жителів Калінінграда (столиця російського ексклаву на Балтійському морі), яких звинуватили в державній зраді, оскільки вони розкрили особистість її чинного співробітника. Відео кадрів із весілля, на якому був співробітник, потрапило в соціальні мережі.

Антоніну Зіміну та її чоловіка Костянтина Антонця заарештували в липні 2018 року. За даними видання «Комерсант», подружжя звинувачують в тому, що відео і фотографії з їхнього весілля, яке вони провели в квітні 2015 року, потрапили спецслужбам Латвії. Там змогли впізнати чинного співробітника ФСБ. Серед гостей на весіллі були родичі нареченої, які живуть у Литві.

Викритий співробітник займається контррозвідкою і мав повагу у начальства, повідомляє газета без вказування джерела.

Родичі обвинувачених твердять, що контррозвідник є колишнім однокурсником Зіміної по Балтійському університету. Випивши за святковим столом, він роздавав гостям свої візитні картки, фотографувався з ними і розповідав про свою роботу. Пізніше ці матеріали потрапили в ефір неназваного балтійського телеканалу.

Зіміна та Антонець своєї провини не визнають, доступу до державної таємниці вони не мали.

Жінка з липня 2018 року утримується в СІЗО «Лефортово» в Москві. До арешту Зіміна працювала директоркою Балтійського центру діалогу культур, який організовував спільні з балтійськими країнами заходи.

Антонець у 2015–2016 роках працював юристом в уряді Калінінградської області, а безпосередньо перед арештом – у юридичній фірмі в Москві.

Подружжю загрожує до 20 років позбавлення волі.