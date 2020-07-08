Колишнього російського журналіста звинувачують у співпраці з розвідками США і Чехії – відео
Колишньому російському журналістові Іванові Сафронову, якого затримали 7 липня, висунули підозру в державній зраді. Його звинувачують у тому, що він передавав секретну інформацію до Сполучених Штатів через розвідку Чехії. Про це повідомив його адвокат. (Відео телевізійного проєкту «Настоящее Время», Reuters, ФСБ Росії, Міноборони Росії)
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