Колишньому російському журналістові Іванові Сафронову, якого затримали 7 липня, висунули підозру в державній зраді. Його звинувачують у тому, що він передавав секретну інформацію до Сполучених Штатів через розвідку Чехії. Про це повідомив його адвокат. (Відео телевізійного проєкту «Настоящее Время», Reuters, ФСБ Росії, Міноборони Росії)