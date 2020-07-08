Україна закликає генсекретаря ООН відреагувати на «тактику терору» Росії у Криму

Постійне представництво України при ООН закликає генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відреагувати на «тривале погіршення ситуації з правами людини» в анексованому Криму. Про мовиться у повідомленні на сторінці представництва в Facebook.

З огляду на обшуки та арешти, які провела 7 липня 2020 року російська окупаційна влада в Криму, а також на системне порушення прав людини на анексованому Росією півострові, постійне представництво України в ООН звернулося до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Росія, як держава-окупант, повинна припинити затримувати жителів Криму за політичними мотивами

«Так працює тактика терору. Росія здійснює набіг на будинки в Криму рано вранці, коли сім'ї всі ще сплять, незаконно затримуючи шістьох кримських татар, у тому числі інваліда. Міжнародне право забороняє довільне втручання в особисте життя і житло людини. Росія, як держава-окупант, повинна припинити затримувати жителів Криму за політичними мотивами. Права людини осіб, які захищаються, повинні бути гарантовані», – мовиться у зверненні.

7 липня генсекретар ООН оприлюднив доповідь про порушення прав людини в анексованому Криму.

Доповідь охоплює період із 1 липня по 31 грудня 2019 і ґрунтується на моніторингу та документуванні порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права в Криму.

У доповіді повідомляється про:

тортури і жорстоке поводження з боку ФСБ Росії та інших правоохоронних органів у Криму, включаючи побиття, удари електричним струмом і задушення, що застосовуються проти жертв;

порушеннях прав затриманих, у тому числі систематичні побиття, необґрунтовані особисті огляди, відмови в побаченнях з родичами і адвокатами, тиск в отриманні російського громадянства;

звинувачення за публікації в соціальних мережах і втручання в роботу журналістів;

про військовий призов – 21 тисяча жителів Криму були призвані в збройні сили Росії (станом на 1 січня 2020 року);

191 рішення суду в 2019 році, згідно з якими жителів Криму зобов'язали покинути територію півострова;

перешкоди, з якими зіштовхуються люди з Криму в доступі до послуг на материковій частині України.

Як повідомляють Крим.Реалії, обшуки у Криму пройшли рано вранці 7 липня в будинках сімох кримських татар: Еміля Зіядінова в селищі Октябрське Красногвардійського району, Ісмета Ібрагімова в селищі Курци Сімферопольського району, Аліма Суф'янова в селі Залізничне Бахчисарайського району, у Сейрана Хайретдінова в селі Білокам'янка Бахчисарайського району, Олександра Сизикова в селі Севастянівка Бахчисарайського району, у Вадима Бектемірова в селі Кам'янка Сімферопольського району і в Дилявера Меметова в Алушті. Останнього під час обшуку не було вдома, його продовжують шукати.

Пізніше стало відомо про затримання ще одного кримського татарина – Зекір'ї Муратова.​

У ФСБ Росії повідомили, що співробітники спецслужби затримали в Криму сімох людей, підозрюваних в організації та участі в осередку «Хізб ут-Тахрір».

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