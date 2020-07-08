Херсонська ОДА про загрозу вторгнення Росії: «ми сприяємо нарощуванню сил ЗСУ в області»

У Херсонській ОДА прокоментували заяви про загрозу вторгнення Росії на Херсонщину з боку анексованого Криму, повідомляє кореспондент Крим.Реалії. Він розповів про тісну співпрацю із Генштабом ЗСУ , а також про заплановане на 8 липня виїзне засідання комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.​

Напередодні голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, відповідаючи на запитання журналістів, запевнив, що ОДА робить усе можливе для захисту регіону. .

Ми сприяємо тому, щоб ЗСУ нарощували свою присутність у нашій області

«Останнім часом звучить багато питань про можливу загрозу країни-агресора з боку тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя. Ми активно спілкуємося з цього приводу з керівництвом оперативного командування «Південь», Генеральним штабом. Ми сприяємо тому, щоб ті підрозділи Збройних сил, які розміщені на території нашої області, почувалися комфортно, щоб збройні сили нарощували свою присутність у нашій області», – сказав Юрій Гусєв.

Також голова Херсонської ОДА повідомив, що 8 липня відбудеться «виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де ми розглядатимемо комплекс заходів, які потрібні для того, щоб Херсонщина була захищена».

Де саме проходитиме виїзне засідання, Гусєв не уточнив.

7 липня 2020 року Командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв заявив, що зараз немає безпосередньої загрози вторгнення військ Росії на територію України, зокрема, в Таврійському напрямку – з боку окупованого Криму.

Але, за його словами, в ЗСУ «відпрацьовані плани реагування на всі військові загрози, в тому числі, і на Таврійському напрямку».

Раніше екскомандувач сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росія у вересні під час навчань «Кавказ-2020» може атакувати Україну і захопити дамбу в Херсоні заради відновлення водопостачання в Криму.

«Вони оголосять гуманітарну кризу в Криму через воду, а потім скажуть, що у них немає вибору», – вважає він.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що для України загроза повномасштабної агресії з боку Росії актуальна з 2014 року.

«Імперських амбіцій у Кремля не меншає, вони вдаються до залякувань, політичного й економічного тиску, демонстративно бряцають зброєю поблизу кордонів. Тому всі заходи наших органів управління та військових частин спрямовані відповідно на відбиття агресії», – сказав він.

Експерт Українського інституту майбутнього в Києві Андреас Умланд вважає, що без прісної води анексований Росією Крим довго не протримається в умовах кліматичних змін, особливо через посилену посуху.

Умланд не виключає, що коли в Криму не вистачатиме води для елементарних потреб населення, тоді можуть бути найрізноманітніші сценарії військового вторгнення в Україну, і навіть відкрита війна за Північно-Кримський канал.