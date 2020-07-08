Росія: до Держдуми збираються внести три проєкти про захист територіальної цілісності

У Держдуму Росії внесуть три законопроєкти з поправками до Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу та Кодексу адміністративних правопорушень для реалізації норми про заборону на відчуження російських територій, запропонованої в якості поправки до Конституції.

Зараз документи направлені у російський уряд і Верховний суд для отримання відгуків, розповів голова комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства, співголова робочої групи з підготовки пропозицій про поправки до Конституції Павло Крашенінников, повідомляє «Настоящее время».

Раніше Крашенінников заявив, що підготовлено перший пакет законопроєктів на виконання оновленої Конституції, а саме, для забезпечення «залізобетонної» поправки про захист територіальної цілісності.

З 25 червня по 1 липня в Росії і анексованих нею Криму і Севастополі провели голосування по поправках в російську Конституцію. Згідно з офіційним результату голосування, поправки підтримали 77,92 відсотка жителів Росії, проти голосували 21,27 відсотка громадян.

У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що голосування за поправки до Конституції Росії на території анексованого Криму є незаконним.

Країни ЄС заявили, що не визнають голосування в окупованому Криму.