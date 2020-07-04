Офіційний текст нової конституції Росії опублікували під назвою «конституція президента»

Російський офіційний інтернет-портал правової інформації опублікував текст нової конституції Росії під назвою «конституція президента». Увагу на це звернув у себе в телеграмі співголова руху «Голос» Григорій Мельконьянц.

Пізніше назву виправили, збережена копія сторінки доступна на сайті archive.is, звернуло увагу видання «Медуза». Публікацію тексту основного закону, згідно з указом Володимира Путіна, повинна була забезпечити Федеральна служба охорони.

Новий текст конституції був запропонований президентським законопроєктом в січні й ухвалений Держдумою з поправками 11 березня. 1 липня він був схвалений на всеросійському голосуванні.

Текст пропонує перерозподіл повноважень між гілками влади Росії, в тому числі вбудовування місцевого самоврядування у владну вертикаль, втрату низки повноважень урядом і парламентом, зміцнення президентського правління і дозвіл президенту звільняти суддів Верховного і Конституційного судів зі схвалення парламенту.

Крім того, для чинного президента Росії Володимира Путіна і третього президента Дмитра Медведєва обнуляються президентські терміни, що дозволяє кожному з них ще по два рази обіймати президентську посаду.

Згідно з офіційним результатом голосування, поправки підтримали 77,92 відсотка жителів Росії, проти голосували 21,27 відсотка громадян. Опозиція і рух «Голос» повідомили про випадки масштабних маніпуляцій.