Громадяни Росії, які живуть в Чехії, проголосувати проти внесення змін до конституції

Російські громадяни на дільницях в Чеській республіці переважно висловилися проти внесення змін і поправок до конституції Росії. Як повідомило посольство Росії в Чехії, у Празі 2325 росіян проголосували проти внесення змін, за висловилось 505 громадян.

На виборчій дільниці в місті Брно 297 росіян проголосували проти, а 56 громадян підтримали конституційні зміни. Лише на відомому курорті в Карлових Варах більшість – 114 російських громадян підтримали внесення змін до основного закону Росії, 53 громадян висловилось проти.

Голосування відбулось на виборчих дільницях у Празі в приміщенні Російського центру науки і культури, в містах Брно і Карлові Вари – в приміщеннях генеральних консульств Росії.

За даними ЦВК Росії, у Празі було видано 2835 бюлетенів для голосування, не підтримали поправки 82%.

Центрвиборчком відзвітував, що більшість росіян, які перебувають за кордоном і які взяли участь в голосуванні, все ж схвалили внесення поправок до конституції Росії: за проголосували 68,7%, проти – 30,64%. Всього у голосуванні за кордоном взяли участь 151 761 громадянин Росії. Майже 2 тисячі бюлетенів були зіпсовані учасниками голосування, вказали в ЦВК. Повідомляється, що росіяни в країнах Європи проголосували здебільшого проти конституційних змін.

Раніше сьогодні Центральна виборча комісія Росії затвердила підсумковий протокол голосування щодо конституційних змін – 77,92% підтримали їх, а 21,27% висловилися проти.