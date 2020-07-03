Російська ЦВК затвердила результати голосування щодо поправок до Конституції

Центральна виборча комісія Росії 3 липня затвердила підсумковий протокол голосування щодо поправок до Конституції. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Протокол затвердили одноголосно. Згідно з ним, явка на голосуванні склала близько 68 відсотків, 77,92 відсотка тих, хто взяли у ньому участь, (57 747 288) підтримали поправки. Проти були 21,27 відсотка виборців. Поправки відкинули виборці одного із суб’єктів Росії – Ненецького автономного округу.

Виступаючи на засіданні, багато членів комісії заявили, що під час голосування були «провокації» і спроби його дискредитувати, але з цих спроб «нічого не вийшло». Члени комісії запевняють, що голосування пройшло чесно, а його підсумки легітимні. За словами глави ЦВК Елли Памфілової, порушень «було мінімум».

Незалежні спостерігачі і опозиційні організації дотримуються іншої думки про хід голосування, стверджуючи, що воно супроводжувалося як порушеннями, так і прямими фальсифікаціями.

Після затвердження протоколу, схвалені поправки до Конституції може підписати президент Росії Володимир Путін. Тоді вони офіційно набудуть чинності.