(Друкуємо мовою оригіналу)

Около 78% россиян при явке в 67% (как на рекордных для Путина президентских выборах 2018-го года) высказались за поправки в Конституцию России, которые позволяют Владимиру Путину править страной до 2036-го года.

На спецавтобусах на территорию РФ для голосования везли и жителей оккупированной части Донбасса, которые успели получить российские паспорта.

Зачем Путин заставил голосовать Донбасс? Какие у него планы на дополнительные 12 лет правления Россией? И позволят ли реализовать эти планы сами россияне?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили директор Дома Свободной России в Киеве Григорий Фролов, эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко и обозреватель отдела политики российской Новой газеты Кирилл Мартынов.

– Вас удивляют цифры по результатам голосования, озвучены Центральной избирательной комиссией?

Григорий Фролов: Не 78% проголосовало, а сказали, что 78% проголосовало. Мы все видели, они публично показывали с самого начала, что это были самые стыдные выборы: они нарисуют, что захотят и ничего с этим нельзя будет сделать. Я не думаю, что есть хоть один здравомыслящий человек, который считал, что есть шанс, что действительно мы увидим нормальные результаты этих выборов.

Все понимали, что будет какой-то невероятный процент

Все прекрасно понимали, чем это закончиться. Другое дело, что некоторые люди всё-таки старались встраивать активных граждан в движение, активизировать свои группы поддержки, а другие считали, что бойкот – лучшее решение. Но в целом все понимали, что будет какой-то невероятный процент, потому что для Кремля это было принципиально: они так решили.

Если бы мы себе представляли, что Путин в своём бесконечном правлении хотел бы заниматься чем-то очень интересным, то он бы, наверное, не президентом оставался: шёл бы в Государственный совет, как Назарбаев.

Россия сейчас немножко изменилась как страна: после коронавируса, санкций, последних двух лет правления Путина это больше не та страна, в которой президенту можно будет говорить исключительно про внешне-политические интервенции, войну на Донбассе и тому подобное. Конкретный запрос избирателей в России сейчас, довольно широкого круга в том числе людей, которые раньше голосовали за Путина, – это вещи, связанные с социальной справедливостью, с тем, что государство не поддержало людей во время коронавируса, что нужно что-то есть, развиваться, чтобы с экономикой как-нибудь всё было иначе, а не так, как сейчас. Никому больше не интересно слушать от президента про какую-то очередную войнушку.

Поэтому если бы Путин хотел заниматься вещами, которые ему, видимо, интересные – такими развлечениями – он бы ушёл в какой-то госсовет и там бы занимался освоением Арктики. А так, как он решил оставаться пожизненным президентом, значит это просто история про власть, бабло и сохранение своей собственной шкуры.

В этом референдуме, мне кажется, не хотел учувствовать никто

Исключительно исходя из этого будет строиться вся российская политика следующих лет, потому что в конце этого года будут губернаторские выборы в семнадцати регионах, в следующем году – думские выборы и не так далеко уже до президентских. Все эти выборы будут очень сложными.

В отличии от этого невнятного, позорного голосования – этого так называемого референдума – остальные выборы будут всё-таки немножко по-другому работать. В этом референдуме, мне кажется, не хотел учавствовать никто, ни вкладывать в него никакие ресурсы.

– С вашей точки зрения, озвученные цифры – 78% «за» – отражают настроения россиян касательно поправок или обнуления сроков Владимира Путина?

Григорий Фролов: Я думаю, что в Москве и Питере, скорее всего, движение «Нет!» победило на этом голосовании, если по-честному. По их экзитполам, в Москве было, по-моему, 54% и в Питере около 60 % «нет».

Судя по тому, что я видел по протоколам, которые присылали наблюдатели со всей страны, думаю, в среднем где-то 50 на 50 получилось. Это, учитывая то, что была довольно низкая явка, были развёрнуты эти «голосования на коленке»: можно было, наверное, где-нибудь в Магадане прогуливаясь, кинув бумажку в урну, случайно проголосовать на референдуме.

Со всем этим беспределом, с тем, что они провели этот референдум не по федеральному закону о выборах (по которому проводятся вообще все выборы в России и есть какие-то стандарты), а по какому-то специфическому закону, по которому можно было плюнуть – и попасть в графу «да, я проголосовал на референдуме»: думаю, всё равно эти ребята не выиграли, на самом деле.

Никто за них голосовать не пошёл, кроме тех, кого пинали идти голосовать или несчастных стариков, которые голосуют вообще за что ни попадя, и реальных людей, которые шли голосовать «нет».

– Ещё одна фишка этого голосования по поправкам в Конституцию, что впервые приняли в нём участие жители оккупированной части Донбасса – это несколько тысяч людей, по оценках журналистов. Их возили на спецавтобусах на территорию Российской Федерации. Как думаете, ездили голосовать идейные люди или же их заставили, как-то мотивировали?

Путину нужны эти люди как определённый рупор России для Украины

Валерий Кравченко: Это – обманутые люди. Их обманывают сейчас, обманывали в прошлом и будут обманывать в будущем. Есть люди идейные, которые действительно считают, что Донбасс должен идти в Россию. Мы видим лидера так называемой «ДНР» Пушилина, который рассказывает на эфирах: смотрите какой у вас паспорт, какой язык, что у вас есть. Только есть одно «но»: Путин, который сейчас обнуляется и будет следующие много лет президентом, не видит этих людей как россиян. Ему в принципе не нужны ещё россияне. Ему нужны эти люди как определённый рупор России для Украины. Ему гораздо важнее считать оккупированный Донбасс маленькой частичкой Украины, с которой начнётся новая история уже российской Украины.

Я, к сожалению, не верю, что Путин будет заниматься внутренними российскими делами, что всё это про деньги или ещё что-то. И не могу закрывать глаза на вещи, которые происходят.

Кроме Донбасса, голосовало и Приднестровье, и Абхазия, и Осетия

Путин идёт к восстановлению сфер влияния, к Советскому Союзу 2.0, Ялте-2, он про это уже пишет статьи. Он об этом говорит открыто очень давно. И Украина – это следующая цель. Беларусь – первая, потом – Украина.

Кроме Донбасса, голосовало и Приднестровье, и Абхазия, и Осетия. То есть все эти территории нужны России: но не как часть России, не как субъект федерации, а как определённый символ распространения влияния России на Украину, на Молдову, на Грузию. Это – часть плана.

Теперь Россия в полный голос может говорить, что это – наши люди, мы их не может оставить



Не первый раз раздаёт Россия паспорта на оккупированных территориях и использует их как прецедент для эскалации вооружённого конфликта. Так было в Грузии, Южной Осетии: у нас есть достаточно примеров, что Россия может сделать. Теперь Россия в полный голос может говорить, что это – люди, которые имеют российское гражданство, они голосовали за российскую Конституцию, то есть это – наши люди, мы их не может оставить.

Эти люди сыграли свою функцию. Они формально своим голосованием (уже не срыто может действовать Путин) зовут российские танки на территорию Украины.

Коллега, которая проживает в Израиле, в качестве теста проголосовала четыре раза на четырёх разных участках



Григорий Фролов: Это голосование было отдельно примечательно тем, что на нём можно было проголосовать раз пять. Наша коллега-активистка, которая проживает в Израиле, в качестве теста проголосовала четыре раза на четырёх разных участках.

Что касается Донбасса, думаю, вполне возможно, что это была понятная мина людям, которые недавно получили российские паспорта: раз уж вы, ребята, получили паспорта – теперь извольте проголосовать и заплатите за это лишний раз голосом. Не смотря на фальсификации, ухищрения, безусловно кремлёвские политтехнологи хотели, чтобы максимальное количество людей проголосовало публично, на камеру, чтобы максимальное количество людей вообще проголосовало так или иначе: если ты рисуешь картинку, а за ней стоит ноль человек – она становится совершенно неправдоподобной.

– На что бы вы обратили внимание стран-соседей касательно будущих планов Владимира Путина на дополнительные 12 лет, которые он получает? Чего ожидать, в частности, Украине?

Кирилл Мартынов: Мне трудно посмотреть на ситуацию с украинской перспективы. Мне кажется, за последние недели мы увидели, что разрыв между российскими властями, лично Путиным и, условно говоря, реальностью (я имею ввиду под ней обычную жизнь, в которой живут российские граждане) увеличился и, как мне кажется, достиг какого-то непреодолимого размера. Нельзя будет вернутся к нормальному диалогу между обществом и властью. Российское общество было изнасиловано этим референдумом, потому что миллионы людей заставили идти голосовать, потом отчитываться, сходили ли они и как проголосовали. Это довольно хорошо задокументировано.

Путин считает, что он себе вернут народную любовь и доверие, несмотря ни на что



С другой стороны, для российских властей всё происходящее – видимо лично для Путина – выглядит как великий триумф. Кажется, Путин считает, что он себе вернут народную любовь и доверие, несмотря ни на что. Мне кажется, он всерьёз верит, что победил, что у него есть очередной лавровый венец, что у него развязаны руки. Я надеюсь, что на этот раз опыты он будет ставить скорее над российскими гражданами, просто потому, что мне совсем уж обидно, когда эта российская позорная политика становится ещё фактором какой-то международной повестки или убивает отношение между странами. Что им придёт в голову в этой искажённой реальности – ответить на этот вопрос очень трудно.

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