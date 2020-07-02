Українських політв’язнів змушували голосувати на російському референдумі – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українських громадян, яких утримують на території Росії і тимчасово окупованого Криму, змушували голосувати за поправки до конституції Росії.

«Отримала інформацію, що керівництво деяких установ системи Федеральної служби виконання покарань Росії змушує українських політв’язнів голосувати на всеросійському референдумі, оскільки вважає їх громадянами Росії. Щодо тих, хто відмовився «ставити галочку» в бюлетені – чиниться психологічний тиск», – йдеться в повідомленні.

Денісова наголосила, що згідно з Конвенцією про закони і звичаї війни на суші, забороняється примус населення окупованих територій до присяги на вірність державі-окупанту.

Вона зазначила, що російське громадянство в Криму не визнається Україною і не є підставою для втрати громадянства України.

Денісова вважає примус до громадянства «ще одним видом репресивної політики Росії щодо громадян України, які опинилися в умовах окупації».

«Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій застосувати всі наявні важелі впливу, щоб змусити країну-агресора дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права і зупинити репресії громадян України, які стали жертвами окупації», – наголосила омбудсмен.

У Міністерстві закордонних справ України голосування за поправки до конституції Росії на території анексованого Криму назвали незаконним.

Раніше США засудили проведення в Криму голосування за поправки до конституції Росії. ЄС також відмовився визнати це голосування.

25 червня –1 липня в Росії та анексованому нею Криму тривало голосування щодо поправок до конституції Росії.

У Кремлі 2 липня заявили, що схвалення пакету з понад 200 поправок майже 78% голосів є «тріумфальним референдумом довіри президентові Володимиру Путіну».