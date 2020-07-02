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02 липня 2020, Київ 11:48
Новини | Політика

ЦВК Росії обробила 100% протоколів. Зміни до Конституції підтримали 77,92%

Проти поправок до Конституції виступили 21,27%

Зміни до Конституції Росії на референдумі підтримали 77,92% виборців, повідомила Центральна виборча комісія за підсумками обробки 100% протоколів.

Проти поправок до Конституції виступили 21,27%. Явка становила близько 65%.

25 червня – 1 липня відбувалося загальноросійське голосування щодо пакету поправок до Конституції країни.

Одна з поправок торкнеться «обнулення» президентських термінів. Вона дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще два рази і залишатися при владі до 2036 року.

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