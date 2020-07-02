ЄС закликав Росію розслідувати порушення під час голосування за «поправки Путіна»

Європейський союз закликав Росію розслідувати всі повідомлення про порушення під час голосування щодо поправок до конституції країни, серед яких – обнулення президентських термінів Володимира Путіна, що дасть йому змогу залишитися при владі до 2036 року.
У Кремлі 2 липня заявили, що схвалення пакету з понад 200 поправок майже 78% голосів є «тріумфальним референдумом довіри президентові Володимиру Путіну».
Але повідомлення про порушення на деяких виборчих дільницях і залякування активістів та журналістів, які стежили за голосуванням, спонукали ЄС закликати до негайного розслідування.
«Нам відомі повідомлення про порушення під час голосування, зокрема тиск на виборців, подвійне голосування, порушення таємниці голосування і поліцейське насильство щодо журналіста, який був присутнім на дільниці для спостереження», – заявив речник ЄС Петро Стано.
«Ми очікуємо, що ці повідомлення будуть належним чином розслідувані, оскільки це серйозні звинувачення», – додав Стано.
Внесення змін до Конституції Росії було ініційовано Володимиром Путіним у січні. Тоді ж він заявив, що поправки повинні бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав.
Дострокове голосування почалося 25 червня. Основним днем голосування було оголошено 1 липня. Його зробили вихідним.
- Для вступу поправок в силу необхідно, щоб їх схвалила більше ніж половина учасників всенародного голосування. Явка значення не має – на відміну від референдуму, де потрібно, щоб на дільниці прийшли більше ніж половина виборців.
- Низка представників російської опозиції закликали бойкотувати голосування, стверджуючи, що у влади є всі інструменти для того, щоб його сфальсифікувати. Інші закликали прийти на дільниці і проголосувати проти.
- Серед найбільш обговорюваних змін – пріоритет російської конституції над міжнародним правом і «обнулення» президентських термінів, яке в разі схвалення поправок дозволить Путіну ще двічі обиратися на посаду голови держави. Також будуть перерозподілені повноваження між гілками влади – президент отримає ще більше повноважень, ніж зараз.
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