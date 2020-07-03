Реакції російських блогерів на «увічнення» влади Путіна через зміни до Конституції Росії

Центральна виборча комісія Росії 3 липня затвердила підсумковий протокол голосування щодо поправок до Конституції. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.
Протокол затвердили одноголосно. Згідно з ним, явка на голосуванні склала близько 68 відсотків, 77,92 відсотка тих, хто взяли у ньому участь, (57 747 288) підтримали поправки. Проти були 21,27 відсотка виборців. Поправки відкинули виборці одного із суб’єктів Росії – Ненецького автономного округу.
Виступаючи на засіданні, багато членів комісії заявили, що під час голосування були «провокації» і спроби його дискредитувати, але з цих спроб «нічого не вийшло». Члени комісії запевняють, що голосування пройшло чесно, а його підсумки легітимні. За словами глави ЦВК Елли Памфілової, порушень «було мінімум».
Російська служба Радіо Свобода зібрала деякі реакції із соціальних мереж на сам процес голосування та його результати.
ЦВК в розпал голосування почав публікувати результати. Мрак
Очам не вірю. ЦВК почала повідомляти про результати, не чекаючи закриття дільниць. Раніше хоча б чекали закриття останньої ділянки в Калінінграді. Тобто навіть видимості законності вирішили не дотримуватися. Просто йдуть напролом.
За поправки до Конституції проголосували 74,18% жителів Росії, 24,69% – проти. Це дані ЦВК після обробки 1% протоколів.
Дивіться, що вони витворяють – ЦВК повідомляє результати голосування за кілька годин до його закінчення. Це повне знущання.
По-моєму, вони вважають нас за ідіотів
При повній «декоративності голосування» інакше і бути не могло
Вас не повинно дивувати ні голосування за гаражами, ні публікація ЦВК підсумків голосування до його закінчення. Взагалі не повинно нічого дивувати...
Взагалі забийте і не звертайте увагу, а тим більше не переживайте.
Справа в тому, що всі поправки вже ухвалені. Без варіантів. Хочете ви цього чи ні. Будь-який юрист вам це скаже. Надбудова зі всенародним голосуванням юридично була не потрібна і її ніби для Конституції і немає. Тобто вона діє в новому вигляді. Якщо її потрібно відкотити назад, то поправки треба буде вносити заново.
Те, що зараз відбувається – це в принципі величезна підлість
Те, що зараз відбувається – це в принципі величезна підлість. Це таке соцопитування, у якому усі питання – від геїв до обнулення. Тобто якщо ви проти одностатевих шлюбів, треба проголосувати ще й за обнулення.
Якщо вам шкода кошенят, цуценят і поросят, треба проголосувати ще за Держраду.
Воно не має ніякого юридичного значення, але має велике моральне значення.
По-перше, громадян треба зробити співучасниками підлості, щоб потім говорити, що «так люди вирішили». По-друге, цей соцопитування потрібен одній людині в країні для впевненості, для того, щоб відчувати себе незамінним національним лідером.
Кількість голосів проти поправок набагато більша від оголошеної
Як сказала Елла Памфілова, поправки вже прийняті, але у Путіна щось етичне. Ми перейшли на наступній етап. Спочатку приємне президенту говорило оточення, щоб переконати його в тому, що він великий державний діяч, а тепер це повинні робити всі громадяни.
З численних фотографій бюлетенів і протоколів, які публікувалися в соцмережах, можна було зробити висновок, що кількість голосів проти поправок набагато більша від оголошеної.
Путін, звичайно, цей референдум програв, що б там в результаті не написала ЦВК. Сподіваюся, у столиці не відстануть від Далекого Сходу через диванну партію ...
Vlad Kuznetsov
Питання: як 40% підтримки перетворити в 68%?
Відповідь: просто додати 1000 в чисельник і знаменник; отримаємо: 1466/2155 = 68% замість 466/1 155 = 40%
Мала захопливу бесіду з жінкою, яка пише, що завдяки поправкам її син не стане геєм. Спочатку подумала – який витончений тролінг! Є ж люди з прекрасним почуттям гумору. Але виявилося, що вона серйозно.
У новій конституції написано: «шлюб – союз чоловіка і жінки», діти не будуть ставати геями
Три рази перепитала, по-різному сформулювавши, щоб переконатися. Так! Тому що в новій конституції написано: «шлюб – союз чоловіка і жінки», діти не будуть ставати геями.
Що страшно? Ці люди ходять по вулицях! Водять машину! Я зараз винятково про рівень мислення і здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця людина з вищою освітою із культурної столиці.
У той же час коментатори сходяться на думці, що масштаб фальсифікацій на цьому голосуванні був безпрецедентним. Повідомлення про порушення з'являлися в соцмережах безперервно.
Я підписаний на групи незалежних членів ДВК, мені дзвонять ті, хто тільки відпрацював на ділянках.
Загальний розклад такий: поправки в Москві не пройшли б, якби було нормальне контрольоване суспільством голосування в один день.
Це справжнісінький конституційний переворот
Протоколи малюють безбожно, додаючи надомників за сьогодні багатьма сотнями і видаючи 75/25. Причому форма протоколу спеціально зроблена так, щоб цього не було видно: там немає графи домашнього голосування.
Це справжнісінький конституційний переворот. Готовий посперечатися, що Памфілову і інших співучасників злочину судитимуть, рано чи пізно.
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