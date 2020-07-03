Реакції російських блогерів на «увічнення» влади Путіна через зміни до Конституції Росії

Центральна виборча комісія Росії 3 липня затвердила підсумковий протокол голосування щодо поправок до Конституції. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Протокол затвердили одноголосно. Згідно з ним, явка на голосуванні склала близько 68 відсотків, 77,92 відсотка тих, хто взяли у ньому участь, (57 747 288) підтримали поправки. Проти були 21,27 відсотка виборців. Поправки відкинули виборці одного із суб’єктів Росії – Ненецького автономного округу.

Виступаючи на засіданні, багато членів комісії заявили, що під час голосування були «провокації» і спроби його дискредитувати, але з цих спроб «нічого не вийшло». Члени комісії запевняють, що голосування пройшло чесно, а його підсумки легітимні. За словами глави ЦВК Елли Памфілової, порушень «було мінімум».

Російська служба Радіо Свобода зібрала деякі реакції із соціальних мереж на сам процес голосування та його результати.

Grigory Melkonyants

ЦВК в розпал голосування почав публікувати результати. Мрак​

Андрей Мальгин

Очам не вірю. ЦВК почала повідомляти про результати, не чекаючи закриття дільниць. Раніше хоча б чекали закриття останньої ділянки в Калінінграді. Тобто навіть видимості законності вирішили не дотримуватися. Просто йдуть напролом.

Рустем Адагамов

За поправки до Конституції проголосували 74,18% жителів Росії, 24,69% – проти. Це дані ЦВК після обробки 1% протоколів.

Дивіться, що вони витворяють – ЦВК повідомляє результати голосування за кілька годин до його закінчення. Це повне знущання.

Кирилл Лятс

По-моєму, вони вважають нас за ідіотів

При повній «декоративності голосування» інакше і бути не могло

Кирилл Шулика

Вас не повинно дивувати ні голосування за гаражами, ні публікація ЦВК підсумків голосування до його закінчення. Взагалі не повинно нічого дивувати...

Взагалі забийте і не звертайте увагу, а тим більше не переживайте.

Справа в тому, що всі поправки вже ухвалені. Без варіантів. Хочете ви цього чи ні. Будь-який юрист вам це скаже. Надбудова зі всенародним голосуванням юридично була не потрібна і її ніби для Конституції і немає. Тобто вона діє в новому вигляді. Якщо її потрібно відкотити назад, то поправки треба буде вносити заново.

Те, що зараз відбувається – це в принципі величезна підлість

Те, що зараз відбувається – це в принципі величезна підлість. Це таке соцопитування, у якому усі питання – від геїв до обнулення. Тобто якщо ви проти одностатевих шлюбів, треба проголосувати ще й за обнулення.

Якщо вам шкода кошенят, цуценят і поросят, треба проголосувати ще за Держраду.

Воно не має ніякого юридичного значення, але має велике моральне значення.

По-перше, громадян треба зробити співучасниками підлості, щоб потім говорити, що «так люди вирішили». По-друге, цей соцопитування потрібен одній людині в країні для впевненості, для того, щоб відчувати себе незамінним національним лідером.

Кількість голосів проти поправок набагато більша від оголошеної

Як сказала Елла Памфілова, поправки вже прийняті, але у Путіна щось етичне. Ми перейшли на наступній етап. Спочатку приємне президенту говорило оточення, щоб переконати його в тому, що він великий державний діяч, а тепер це повинні робити всі громадяни.

З численних фотографій бюлетенів і протоколів, які публікувалися в соцмережах, можна було зробити висновок, що кількість голосів проти поправок набагато більша від оголошеної.

Ілля Пономарьов

Путін, звичайно, цей референдум програв, що б там в результаті не написала ЦВК. Сподіваюся, у столиці не відстануть від Далекого Сходу через диванну партію ...

Питання: як 40% підтримки перетворити в 68%?

Відповідь: просто додати 1000 в чисельник і знаменник; отримаємо: 1466/2155 = 68% замість 466/1 155 = 40%

Татьяна Нарбут-Кондратьева

Мала захопливу бесіду з жінкою, яка пише, що завдяки поправкам її син не стане геєм. Спочатку подумала – який витончений тролінг! Є ж люди з прекрасним почуттям гумору. Але виявилося, що вона серйозно.

У новій конституції написано: «шлюб – союз чоловіка і жінки», діти не будуть ставати геями

Три рази перепитала, по-різному сформулювавши, щоб переконатися. Так! Тому що в новій конституції написано: «шлюб – союз чоловіка і жінки», діти не будуть ставати геями.

Що страшно? Ці люди ходять по вулицях! Водять машину! Я зараз винятково про рівень мислення і здатність встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Ця людина з вищою освітою із культурної столиці.

У той же час коментатори сходяться на думці, що масштаб фальсифікацій на цьому голосуванні був безпрецедентним. Повідомлення про порушення з'являлися в соцмережах безперервно.

Сергей Романчук

Я підписаний на групи незалежних членів ДВК, мені дзвонять ті, хто тільки відпрацював на ділянках.

Загальний розклад такий: поправки в Москві не пройшли б, якби було нормальне контрольоване суспільством голосування в один день.

Це справжнісінький конституційний переворот

Протоколи малюють безбожно, додаючи надомників за сьогодні багатьма сотнями і видаючи 75/25. Причому форма протоколу спеціально зроблена так, щоб цього не було видно: там немає графи домашнього голосування.

Це справжнісінький конституційний переворот. Готовий посперечатися, що Памфілову і інших співучасників злочину судитимуть, рано чи пізно.

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