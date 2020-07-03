«Путінські поправки» в Криму: Україна в ОБСЄ закликала до нових санкцій проти Росії

Україна закликає своїх міжнародних партнерів запроважити нові санкції проти Росії за залучення нею жителів анексованого Криму та окупованих районів Донбасу до голосування за поправки в російську Конституцію. Про це повідомив 3 липня постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк, повідомляє українська інформаційна агенція ​«Укрінформ».

«Україна та чимало держав-учасниць раніше вже піднімали питання російських паспортів, незаконно виданих і нав’язаних місцевим жителям окупованих територій Донбасу та Криму. Власники цих паспортів зокрема були змушені брати участь у нещодавньому голосуванні за зміни в конституцію Російської Федерації», – сказав дипломат.

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Цимбалюк нагадав, що неурядові громадські організації повідомляли про випадки, коли незаконно затриманих кримських татар змушували голосувати за зміни до Конституції Росії і карали за відмову це зробити.

«МЗС України рішуче засудив це голосування на окупованих територіях України як порушення фундаментальних норм і принципів міжнародного права та законодавства України. Як заявляла делегація України на попередньому засіданні Постійної ради, це також викликає серйозні сумніви щодо загальних результатів голосування. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів відреагувати на це чергове грубе порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України, в тому числі шляхом посилення санкцій тиску », – повідомив він.

Велика Британія та Сполучені Штати вже повідомили, що не визнають голосування в Криму щодо поправок до Конституції Росії.

В анексованих Криму й Севастополі проти поправок до Конституції Росії, за попередніми даними місцевих підконтрольних Кремлю виборчих комісій, проголосували понад 140 тисяч людей, «за» нібито висловилося понад 1,1 мільйона людей. Виборкоми заявляють про 81,75% явки.

Голосування за поправки до Конституції України в Росії та анексованому нею Криму почалося 25 червня і тривало до 1 липня. Одна з поправок передбачає «обнулення» президентських термінів і дозволить президенту Росії Володмиру Путіну брати участь у виборах ще двічі і лишатися на посаді до 2036 року.

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11 червня в Міністерстві закордонних справ України нагадали, що голосування за поправки до Конституції Росії на території окупованого нею Криму є незаконним. Про невизнання голосування на території Криму Євросоюзом заявив представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Пітер Стано.