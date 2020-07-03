«Суд» у Севастополі зобов’язав надати житло українській викладачці, яку виселили російські військові

Підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд апеляційної інстанції підтвердив своїм рішенням, що російський уряд зобов’язаний надати житло колишній викладачці Української банківської академії Людмилі Ключинській та її неповнолітній доньці, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

До апеляційної інстанції справа потрапила після аналогічного рішення Гагаринського суду Севастополя 31 січня 2020 року. Житло повинна надати окупаційна російська влада міста.

Після розпорядження влади міста гуртожиток колишньої Української банківської академії, в якому мешкає Ключинська з іншими колишніми українськими викладачами, було передано у власність Росії. Про мешканців гуртожитка в розпорядженні не йшлося.

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За інформацією кореспондента Крим.Реалії, російські військові стверджують, що наявність колишніх українських викладачів у гуртожитках заважає «ефективно розпоряджатися майном».

Представники департаменту капітального будівництва Севастополія на засідання першої та другої інстанції не з’являлися.

Разом із Ключинською за право на житло борються інші колишні співробітники Української банківської академії – Ольга Огородник і Тетяна Потапська.

6 вересня 2017 року Крим.Реалії повідомляли, що суд відмовив Міноборони Росії і Чорноморському вищому військово-морському ордена Червоної Зірки училищу імені Нахімова у вимозі виселити Ключинську з донькою з гуртожитку.

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Тоді військові вимагали позбавити Ключинську та її малолітню доньку права користування кімнатою в гуртожитку, яку їй надала колишня Українська банківська академія. У позовних вимогах представники Міноборони Росії і Нахімовського училища просили виселити їх «без надання іншого житла». Така норма і формулювання передбачена російським законодавством.

У 014 році після анексії півострова Українська банкова академія в Севастополі вимушено припинила свою роботу. У будівлі гуртожитку залишалися мешкати кілька сімей співробітників.