Кулеба: Україна добивається санкцій проти Росії за залізничний рух Керченським мостом

Україна виступає за запровадження нових санкцій Євросоюзу проти Росії за запуск залізничного руху мостом через Керченську протоку до анексованого Криму. Про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба пояснив, що міжнародні санкції проти Росії здебільшого стосуються порушень прав людини та мінародного права, до яких Кремль вдається на окупованій території. У таких випадках Міністерство закордонних справ надає закордонним партнерам Києва докази для розгляду питання про санкції.

«Наприклад, в нас є така зараз проблемна тема. Ми виступаємо за те, що мають бути запроваджені додаткові санкції ЄС за запуск залізничного сполучення Керченським мостом між материковою Росією і Кримом окупованим. Але, на жаль, якогось такого жвавого дуже відгуку поки що не маємо. Але ми включаємо це в наш порядок денний. І на всіх рівнях починаємо це питання проштовхувати», – зазначив міністр.

23 грудня залізничний рух мостом між Кримом і сусідньою Росією формально відкрив президент Росії Володимир Путін, який вкотре прибув на окупований український півострів на порушення норм міжнародного права і українського законодавства. Автомобільний рух цим мостом відкрили 2018 року.

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Побудова цього мосту стала черговим порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України, крім того, міст обмежив максимальну висоту суден, здатних пройти під ним в Азовське море. Офіційний Київ засудив цей проєкт.

ЄС і США також засудили спорудження мосту і запровадили санкції проти тих, хто брав участь у його будівництві, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.