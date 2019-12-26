Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 грудня 2019, Київ 15:23
Новини | Суспільство

Міністр Криклій назвав запуск потягів із Росії до Криму «інфраструктурною атакою»

Владислав Криклій

Дивитись коментарі

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій засудив запуск залізничного сполучення між Росією та анексованим нею Кримом. На його думку, йдеться про «інфрастуктурну атаку».

«Незаконний запуск залізничного сполучення між Російською Федерацією і анексованим українським Кримом – чергове порушення територіальної цілісності і суверенітету України та норм міжнародного права. 43 години в дорозі – черговий крок Росії для тотального впливу на людей в анексованому Криму, такий поїзд – суто ідеологічний хід», – написав міністр на свої сторінці у фейсбуці.

За інформацією проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, 26 грудня вранці на півострів прибув потяг із Москви, а 25 грудня – із Санкт-Петербурга.

23 грудня залізничний рух мостом між Кримом і сусідньою Росією формально відкрив президент Росії Володимир Путін, який вкотре прибув на окупований український півострів на порушення норм міжнародного права і українського законодавства. Автомобільний рух цим мостом відкрили 2018 року.

Для потяга, який у Росії назвали «Таврія», зробили спеціальні підсклянники
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Прокуратура АРК почала кримінальне провадження через потяг із Росії до Криму

Побудова цього мосту стала черговим порушенням Росією суверенітету і територіальної цілісності України, крім того, міст обмежив максимальну висоту суден, здатних пройти під ним в Азовське море. Офіційний Київ засудив цей проєкт.

ЄС і США також засудили спорудження мосту і запровадили санкції проти тих, хто брав участь у його будівництві, зокрема проти бізнесмена Аркадія Ротенберга, близького соратника Володимира Путіна, чия компанія отримала права на будівництво мосту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG