«Після Путіна буде Путін». Племінник Путіна отримав свою партію. Реакції соцмереж

Ася Рудіна

Увесь минулий місяць у Росії обговорювали Володимира Путіна і поправки до Конституції, що дозволяють йому залишатися президентом до 2036 року. Наприкінці минулого тижня поправки ухвалили, здавалося б, можна хоча б на кілька днів забути про Путіна – але , як виявилося, усе навпаки. Не встигли підрахувати голоси, як Путін знову з'явився в новинах. Щоправда, вже інший Путін. Роман Путін. Родич Володимира Володимировича, який очолив партію «Народ проти корупції».

Таке рішення ухвалили на з’їзді політичного об’єднання в Москві. Роман Путін вступив у цю партію два тижні тому. Його обрали головою на п'ять років. Він двоюрідний племінник президента, син Ігоря Путіна, двоюрідного брата президента Росії. Він є директором ТОВ «Путін Консалтинг». До 2015 року фірма мала назву Putin Consulting Ltd і була заснована у Великій Британії. Роман Путін працював у ФСБ, після цього обіймав посаду радника мера Рязані з безпеки і консультував губернаторів з економічних питань.

Щойно з’явилася інформація про це призначення, як соціальні мережі зажевріли реакціями. І не тільки з Росії, а й з України.

Дмитро Гордон

Голосування було таємним.

Голос Розуму

Якщо племінник Путіна очолить партію «Народ проти корупції», це що ж виходить? Один Путін боротиметься з другим Путіним? Чи для однієї країни Путіних? Ще й дочки щось там очолюють.​

Соціал За

Як зазначили в керівництві, включення до складу партії «успішного підприємця, громадського і політичного діяча» додасть їй «новий імпульс» в реалізації антикорупційної діяльності та соціальних проєктів​.

Олександр Морозов

«... Двоюрідний племінник глави держави, колишній співробітник ФСБ і підприємець Роман Путін очолить партію «Народ проти корупції». Як повідомляється на сайті політичної організації, рішення про призначення Путіна головою партії буде прийнято 5 липня на з’їзді ...» (пост був написаний 4 липня – ред.)

Ганьба сім’ї ... Вже інші «сини» і «доньки», і самого, і його найближчих друзів командують цілими індустріями, великими банками. А цього вигнали навіть із ФСБ за цілковиту неадекватність, і ось докотився вже до «партії на виборах». Соромно ж як! І батькам незручно. Краще б уже тихо «кришував» мережу кінотеатрів у Торжку, ніж ось так...»

Насправді тут Морозов неправий. У племінника є й інша посада, нітрохи не гірша, ніж у інших «синів» і «дочок».

Тож багато спостерігачів сприйняли власну партію не як синекуру, а як ще одну сходинку вгору.

Фазиль Тоная

Ось і спадкоємець з’явився, якраз до оновленої народом Росії Конституції ...Як казав Осип Саринич, російський народ особливий, царистський, йому цар потрібен-)))

Анна Феделеш-Бергерус

Спадкоємець трону))

Хто ж став соратниками Романа Путіна в його боротьбі з корупцією?

Ідея, що Путін буде боротися з корупцією, потішила блогерів.

Олексій Шварц

Племінник Путіна, борець із корупцією, і буде конкурувати з партією влади на виборах. Хаха ха. У кремлі-то, виявляється, є почуття гумору​

Максим Зенков

Усе! Тримайся, Навальний. Тепер і у вати є свій борець із корупцією!

З корупцією Роман Путін почав боротися не вчора (зверніть увагу на дату посту).

Олексій Навальний (2 квітня 2014 року) ​

Племінник Путіна виявив корупцію в РЖД.

Просто чудова історія від Івана Голунова із Слона.

У Путіна дійсно є племінник – Роман Путін, який очолює консалтингову фірму з непомітною назвою Putin Consulting.

І ось цей племінник випустив доповідь, де описує корупційні схеми РЖД і Якуніна:

Путін наводить практику, що склалася в структурі РЖД. За його словами, компанія, яка виграє тендер у цій держмонополії, доручає виконання робіт субпідрядникам, залишаючи собі за «посередницькі послуги» іноді до чверті від загальної суми замовлень. У свою чергу, субпідрядникам доводиться виконувати контракт із мінімальним прибутком і на всьому економити, через це якість робіт критично падає.

...

Роман Путін стверджує, що ця компанія «відкушує з кожного контракту мінімум 35% (25% офіційно + відкат), а потім починає «кошмарити» субпідрядника, який повинен і податки заплатити, і відкати виплатити, і об’єкт побудувати, авансуючи власні кошти». А після завершення будівництва генпідрядник намагається знизити вартість уже побудованих об’єктів. Субпідрядникам доводиться використовувати працю нелегальних мігрантів, вести чорну бухгалтерію, але, незважаючи на всі хитрощі, їхній прибуток становить усього 5%. Особливо обурює Путіна, що власником «Транспівденбуду» є кіпрська компанія «Апельсин Холдінгс», а її реальні власники заховані за ланцюжком офшорів.

Дивно таке читати, справді. Просто на кожному «Путін стверджує» мозок відмовляється читати це інакше, ніж «Фонд боротьби з корупцією стверджує».

Проте, стверджує все-таки Путін.

До речі, ФБК (Фонд боротьби з корупцією – ред.) теж знайшлося місце в цьому матеріалі:

У лютому 2014 року компанії «Транспівденбуд» присвятив одне зі своїх розслідувань Олексій Навальний. За словами Путіна, робота Навального «заслуговує на повагу, але його політичні погляди я не поділяю. Саме тому спільна робота неможлива», – заявив він виданню Slon.

Олександр Фельдман

«... Почалася боротьба з корупцією в Сінгапурі з того, що прем'єр Лі Куан Ю посадив свого брата, як дуже великого корупціонера. Це був його найближчий соратник», – Георгій Сатаров, президент Фонду прикладних політичних досліджень ИНДЕМ («Інформатика для демократії» – https://pasmi.ru/archive/135690)

А ось це вже цікаво. Я, звичайно, розумію, що Роман Ігорович – це не Лі Куан Ю. Але ж і Володимир Володимирович – все-таки не брат, а двоюрідний дядечко ...

Максим Беляєв

Мені здається, що останнім часом у нашому житті з'явилося дуже багато «П», починаючи з пандемії. Хочеться вірити, що цей фарс дуже скоро закінчиться​.

Усы Пескова ​

А ймовірній дочці Путіна просто необхідно очолити партію «Народ проти обнулення»

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