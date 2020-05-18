Петиція за санкції проти прокремлівського ведучого зібрала 200 тисяч підписів

Петиція за внесення прокремлівського телеведучого Володимира Соловйова в «список Магнітського» з забороною в’їзду на території Євросоюзу і США, а також проти надання йому італійського громадянства, зібрала на платформі Change.org більше ніж 200 тисяч підписів.

Петиція італійською мовою була опублікована в жовтні минулого року православним священником-емігрантом отцем Сергієм. Автор звернувся до міністра внутрішніх справ Італії Лучани Ламорджезе й італійського народу, написавши, що «Соловйов своєю агресивною риторикою спонукав багатьох молодих людей вступити до лав приватних військових частин і вести братовбивчу війну в таких країнах, як Україна і Сирія».

Отець Сергій зазначив, що заяви телеведучого «сповнені ксенофобії та екстремізму і залишаються безкарними через його близькість до диктаторського режиму Путіна». У петиції також зазначено, що Соловйов, купивши нерухомість в Італії і маючи дозвіл на проживання в цій країні, «веде пропаганду по російському телебаченню проти демократичних цінностей Європейського союзу».

Офіційні представники італійської влади петицію не коментували. Сам Соловйов заявляв, що документ не становить для нього інтересу.

Про те, що у власності ведучого телеканалу «Росія 1» є дві вілли на італійському озері Комо, одна з яких коштує понад мільйон євро, а також про наявність у нього дозволу на проживання в Італії, повідомляв у розслідуванні російський опозиціонер Олексій Навальний.