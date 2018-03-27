«Брехня навпіл із замовчуванням». Телекритики про висвітлення телеканалами Росії трагедії в Кемерові

Користувачі соціальних мереж обурені тим, як у неділю висвітлювалася на російських федеральних телеканалах трагедія в Кемерові, яка забрала життя понад 60 людей, серед яких діти. Масштаби події замовчувалися, а підсумкові програми на російських телеканалах «Перший» і «Росія-1» більше уваги приділили тріумфу Володимира Путіна виборах, які відбулися тиждень тому, і геополітичним успіхам Росії, ніж пожежі в торговому центрі «Зимова вишня».

Трагедія в російському Кемерові сталася в неділю, коли новини виходять з меншою частотою, а ефір переважно наповнений розважальним контентом. Як би там не було, екстрених випусків новин ні на «Першому», ні на «Росії-1» не було, а програма мовлення не була змінена. На «Першому каналі» сюжет про пожежу в торговому центрі був показаний в підсумковій новинній програмі, четвертим після репортажів про перемогу Путіна на виборах і ситуації навколо отруєння в Великій Британії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. На «Росії-1» пряме включення з Кемерова відбулося у вечірній програмі «Вести недели» – але лише після репортажу про підсумки виборів президента.

Багатьох користувачів соціальних мереж така розстановка пріоритетів в підсумкових програмах федеральних каналів обурила.

За тим, як висвітлювалася в неділю трагедія в Кемерові, стежив і російський телекритик Юрій Богомолов. За його словами, на федеральних телеканалах відбувалася «брехня навпіл із замовчуванням»:

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– Вчора дійсно пішла інформація, але не на телебаченні, а на радіо: спочатку джерела повідомляли, що більш-менш все благополучно. Потім з'ясувалося, що хтось загинув, потім повідомили, що не загинула жодна дитина, що просто якась дитина була без свідомості, але зараз його привели до тями. Потім пішло: 3, 5, 10 ... Йшов рахунок загиблих. А вже до вечора, о 8-й годині, коли масштаби цієї трагедії стали зрозумілі, Дмитро Кисельов, який вів «Вести недели», обмовився про цю ситуацію в своєму ефірі і відразу з'їхав на Терезу Мей, про яку, природно, говорив в іронічному ключі . В інтернеті, в соціальних мережах йшла хроніка того, що відбувається в Кемерові, а Дмитро Кисельов все розповідав про міжнародні загрози, про те, як нападають на Росію, як не люблять Росію, і які ми молодці.

Потім почалася програма Соловйова (зрозуміло, що вона була записана дещо раніше), і там те саме: Україна, Британія, Америка. Вся ця команда політологів продовжувала іронізувати над нашими західними нібито недругами.

Це характерний прийом і принцип нашого державного телебачення – брехня навпіл із замовчуванням

Це характерний прийом і принцип нашого державного телебачення – брехня навпіл із замовчуванням. Фігура умовчання дуже поширена і дуже характерна для нашого телебачення. Кілька місяців тому була історія з різаниною в школі. Про це теж намагалися замовчати. А в останні тижні просто якась, можна сказати, змова замовчування. Скажімо, в Волоколамську сталося отруєння дітей газами з сміттєвого полігону. Що нам державне телебачення показувало? Та нічого воно не показувало практично з цього приводу. А за трагічним збігом і у волоколамській історії, і в кемеровській – діти. Що таке дитина? Дитина – це золотий стандарт людяності. Людяність на кону в XXI столітті. Вражаюче, наскільки державне телебачення і державна журналістика безсердечні в цьому плані!

– Напевно, в нормальній ситуації, коли відбувається якась серйозна трагедія, співробітників викликають на роботу, незважаючи на неділю, переверстують ефір ... Як ви думаєте, чому цього не сталося? Особиста недооцінка масштабів трагедії редакторами? Вказівка зверху? Страх того, що якщо скасують сюжети про Путіна, то буде гірше?

Відбувається така трагедія, йде інформація про те, що є жертви, а Дмитро Кисельов у цей час розповідає, яку чудову назву він придумав для нової ракети

– Справа в тому, що є якась інформаційна вертикаль, яка впирається в вертикаль самої влади. Природно, вони думають про те, що треба, щоб все остаточно стало зрозуміло, щоб були ньюзмейкери, які б все роз'яснили ... Але уявляєте, відбувається така трагедія, йде інформація про те, що є жертви, а Дмитро Кисельов у цей час розповідає, яку чудову назву він придумав для нової ракети, і видає цю назву – «Попіл». І він же знає про те, що сталося! Це найприкметніша і характерна деталь нашого телебачення. Слів при цьому не знаходиться! Що стосується самих співробітників, то вони всі дуже різні. Я думаю, що вони настільки залежні, настільки підневільні... Але разом з тим вивітрилося таке почуття – гідність професії.

На думку російської журналістки Аріни Бородіної, применшення масштабів трагедії на телебаченні могло бути погоджено з владою:

Думаю, що це узгоджене і санкціоноване висвітлення

– Прийняти таке рішення самостійно каналам все-таки не так просто. Це не означає, що це їх виправдовує, ні в якому разі! Але синхронізація двох головних загальнонаціональних каналів на тлі такої трагедії звертає на себе увагу. Я можу помилятися, звичайно, але думаю, що це узгоджене і санкціоноване висвітлення. Коли на перше місце і на «Першому каналі», і на каналі «Росія-1» виходять 20-хвилинні блоки про результати виборів і тріумф Володимира Путіна, про те, яка це була історична перемога, який це був рекорд, а ведучі цих програм Фадєєв і Кисельов про це говорять, просто захлинаючись... Важко уявити, що канали, які живуть в сучасному світі і оснащені технікою за останнім словом, не бачать, що відбувається. Вони моніторять інтернет, соцмережі, у них є кореспондентські бюро в Кемерові. Вони знають про масштаб трагедії, але вони завдяки випадку або, як хтось тут мені написав, через лінь ставлять на перше місце вибори, а новина про трагедію вже через півгодини після початку випуску. Я в такі збіги не вірю, їх просто не може бути. Це – підсумкові програми, а не щоденний поточний випуск новин. У неділю ввечері випуски новин виходять тільки вдень. Про масштаб трагедії ще було не дуже зрозуміло. Основна інформація за московським часом о 20:00 та о 21:00 вже була з Кемерова. Звичайно, вони розуміли, що там відбувається. Проте у них була зверстана програма, і головна тема – це вибори Путіна.

– Мені здається, що применшення масштабів трагедії – тенденція, яка бере початок ледьне з «Норд-Осту». Або в останні роки заспокійлива робота ЗМІ ще більше посилилася?

– «Норд-Ост» якраз ще журналісти висвітлювали так, як могли. За це вони потім і поплатилися. А ось далі, починаючи з Беслана, коли брехали в телевізійному ефірі перші дні, що в школі перебувають 354 заручники, коли їх там було майже 1200 осіб, – це тоді вже було, звичайно, щосили! Далі більше…

Сьогодні трагедію в Кемерові вже не применшують, я говорю про вечір неділі. Я і не сумнівалася, що вранці в понеділок всі телеканали включаться. Безумовно, показують, кажуть, можливо, не так сильно драматизують і не говорять, скільки дітей загинуло, хоча, звичайно, показують, як сумують, в якому жаху батьки, як несуть квіти, свічки. Всі показують.

– Чому відклали саме до понеділка?

Цинізм особливий був в «Вестях недели», коли показали спочатку 20 хвилин про вибори президента, як це все було прекрасно. Потім розповіли про Кемерово – 3 хвилини, а потім на 8 хвилин був великий сюжет, як 8 мільйонів росіян голосували за назву ядерної ракети

– Минулої неділі були вибори, і через тиждень підсумкові програми були присвячені результатам голосування. Рапортували про те, як шикарно голосувала країна, як переможно лідирував Путін. Ніхто ніяк не хотів міняти цей порядок денний. Хоча до цього часу вже був відомий масштаб трагедії в Кемерові. Вони сказали, що 5-7 осіб загинули, а 35 пропали безвісти. Там ще цинізм особливий був в «Вестях недели», коли показали спочатку 20 хвилин про вибори президента, як це все було прекрасно. Потім розповіли про Кемерово – 3 хвилини, а потім на 8 хвилин був великий сюжет Ольги Скабєєвої, яка розповідала, як 8 мільйонів росіян голосували за назву ядерної ракети. Я вважаю, що це такий професійний цинізм. Потім анонс фільму про Путіна і ще анонс про Путіна. І так нескінченно.

– На ваш погляд, чи не втрачений остаточно професіоналізм російських федеральних каналів? Чи зможе російська тележурналістика відродитися в разі якихось глобальних політичних змін в країні?

Зміниться влада, зміниться політика щодо ЗМІ, всі відразу згадають про те, як треба. Хоча деградація професії надзвичайна

– Професіоналізм, як це не звучить парадоксально і жорстко, загалом не втік. Все залежить від влади, від поточного порядку денного. Як зручно владі, так вони і працюють. Вони повністю підпорядковані, залежні. Зміниться влада, зміниться політика щодо ЗМІ, всі відразу згадають про те, як треба. Але навіть в нинішній час працюють люди, які колись працювали під час катастроф, надзвичайних ситуацій. Вони, звичайно, пам'ятають, як треба. Хоча деградація професії надзвичайна! І саме в таких катастрофах вона дуже сильно проявляється.

У Кремлі 26 березня назвали повним абсурдом думку про те, що на федеральних телеканалах введена заборона на «погані новини».

«Коли з’явилися перші повідомлення, природно, ніхто не міг припустити, що трагедія набуде такого масштабу, але коли вже стали зрозуміли жахливі масштаби цієї трагедії, я сам вчора дивився телевізійні новини, яких в неділю не так багато», – повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, матеріали про трагедію на російських телеканалах були.

«Що стосується якоїсь заборони на які-небудь «погані новини» – це повний абсурд», – сказав речник Путіна.

27 березня президент Росії Володимир Путін прилетів до російського Кемерова і назвав причиною пожежі «злочинну недбалість».

«Це ж не бойові дії, не викид метану на шахті несподіваний. Люди прийшли відпочивати, діти. Ми говоримо про демографію і втрачаємо стільки людей через що? Через злочинну недбалість, через нехлюйство», – сказав Путін.

Він поклав квіти до імпровізованого меморіалу, створеного в місті біля згорілої будівлі торгового центру «Зимова вишня», де загинули, згідно з офіційними даними, 64 людини. Очевидці кажуть, що жертв значно більше.

У Кемерові влаштували стихійний мітинг з вимогою відставки влади після пожежі у ТЦ

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У російському Кемерові декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг біля будівлі обласної адміністрації.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування. Люди також скандують: «Правду!», «У відставку губернатора!» і «Путіна».

За повідомленнями, шубернатор Кемеровської області Аман Тулєєв на акції не з’явився, а вийшов до учасників протесту його заступник, а також мер Кемерова.

Президент Росії Володимир Путін, який був у Кемерові, до присутніх на мітингу не вийшов.

Остаточна причина пожежі, яка сталася 25 березня, досі не названа. Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство.

Оригінал – на сайті Російської редакції Радіо Свобода