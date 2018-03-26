Охоронець торговельного центра в Кемерові вимкнув пожежну сигналізацію – Слідком Росії

Співробітник приватного охоронного підприємства після отримання сигналу про пожежу в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові вимкнув систему сповіщення, заявили в Слідчому комітеті Росії.

Згідно з повідомленням, «вирішується питання про його затримання».

У відомстві розповіли, що загалом затримані чотири людини, серед яких – технічний директор компанії-власниці будівлі, орендатор приміщення, у якому, ймовірно, був осередок займання, а також співробітник і керівник організації, яка здійснювала обслуговування пожежної сигналізації.

«Серйозні порушення були допущені, як при введенні торгового центру в експлуатацію, так і в процесі його роботи. Пожежні виходи в ТЦ були заблоковані. Слідство перевіряє інформацію і про інші порушення», – заявили у відомстві.

25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, загинули 64 людей, десятки постраждалих. Серед загиблих є діти.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загорання могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.