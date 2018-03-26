Мінінформ: російські ботоферми використовують трагедію в Кемерово проти України

Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін заявляє, що «російські ботоферми» використовують трагедію в російському Кемерово проти України.

«З ночі відслідковуємо відображення ситуації в Кемерово у інформаційному просторі. Російські ботоферми запустили, вже декілька разів раніше відпрацьовану, технологію (те ж саме було після катастроф літаків над Синаєм та Чорним морем). Головний наратив – «українці радіють смертям російських дітей», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Золотухін вважає, що поширення цієї тези «спрямоване на відволікання уваги від самої трагедії, від встановлення реальної кількості жертв і пошуку реальних винуватців».

«Емоційна складова жаху від поширення таких нелюдських фактів і підбурювання нової хвилі ненависті до українців, має затьмарити собою слабкі вимоги притомних людей щодо оперативного розслідування. В результаті, кінцевою метою є використати страшну трагедію для каналізації злості, страху і ненависті в бік України...», – додає заступник міністра інформаційної політики.

25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, загинули 56 людей, 48 постраждали. Серед загиблих є діти.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загорання могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.