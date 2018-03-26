Росія: число загиблих через пожежу в торговому центрі у Кемерові зросло до 56

Кількість загиблих внаслідок пожежі в торговому центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові збільшилася до 56, раніше повідомлялося про 53.

Як повідомляє Слідчий комітет Росії, також 44 постраждалих звернулися за допомогою медиків, з них 10 людей залишаються в лікарні.

Крім того, поліція знайшла живими п’ятеро з 64 людей, які вважалися зниклими безвісти під час пожежі.

25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, десятки людей загинули, 48 постраждали. Серед загиблих є діти.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загорання могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.