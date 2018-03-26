Пожежа в Кемерові: поліція знайшла живими 5 людей, які вважалися зниклими безвісти

У російському Кемерові поліція знайшла живими п’ятеро людей, які вважалися зниклими безвісти під час пожежі в торговому центрі «Зимова вишня». Про це повідомляє головне управління МВС у Кемеровській області Росії.

Як з’ясувалося, ці люди не перебували на місці трагедії.

64 людини раніше вважалися зниклими безвісти.

25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, в результаті якої, за різними даними від 53 до 56 людей загинули, 48 постраждали. Серед загиблих є діти.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загорання могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.