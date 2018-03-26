25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, загинули 64 людини, десятки постраждалих. Серед загиблих є діти.
Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загоряння могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.
Кияни несуть квіти та іграшки до будівлі посольства Росії в пам'ять загиблих у трагедії.
Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загоряння могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.
Кияни несуть квіти та іграшки до будівлі посольства Росії в пам'ять загиблих у трагедії.
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