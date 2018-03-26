Кремль про трагедію в Кемерові: заборона на «погані новини» є повним абсурдом

У Кремлі називають повним абсурдом думку про те, що на федеральних телеканалах введена заборона на «погані новини» у зв’язку з чемпіонатом світу з футболу 2018 року, інформація про трагедію в Кемерові немає.

«Коли з’явилися перші повідомлення, природно, ніхто не міг припустити, що трагедія набуде такого масштабу, але коли вже стали зрозуміли жахливі масштаби цієї трагедії, я сам вчора дивився телевізійні новини, яких в неділю не так багато», – повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, матеріали про трагедію на російських телеканалах були.

«Що стосується якоїсь заборони на які-небудь «погані новини» – це повний абсурд», – сказав речник Путіна.

25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, загинули 64 людей, десятки постраждалих. Серед загиблих є діти.

Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загорання могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.

Деякі російські державні телеканали в перші години після початку пожежі в Кемерові не змінили телепрограм, були короткі текстові повідомлення про трагедію, внаслідок якої загинули десятки людей, в тому числі діти.