Пожежу в Кемерові ліквідували. Загинули 56 людей, 11 залишаються зниклими безвісти

За останніми даними Слідчого комітету Росії, в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові під час пожежі загинули 56 людей. Повідомляється, що наразі тривають пошуки ще 11 людей, яких вважають зниклими безвісти.

Пожежу загасили, але пожежники, щоб не допустити повторного займання, поливають водою тліючі конструкції.

​До ТЦ, де сталася пожежа, люди несуть квіти та іграшки, запалюють свічки.

Що сталося

За даними МНС, загоряння, причина якого поки невідома, відбулося на четвертому поверсі торгового центру, де був кінотеатр і дитячі ігрові майданчики. З будівлі евакуювали близько 200 осіб.

За свідченнями відвідувачів, пожежна сигналізація не спрацювала, і співробітники ТЦ самі сповіщали відвідувачів про пожежу.

За попередніми даними, в двох залах кінотеатру, який розташований в центрі, обвалилася стеля, розповіла представник Слідчого комітету Росії Світлана Петренко.

Всеросійський союз страховиків заявив, що пожежа завдала збитків на суму 3 мільярди рублів.

Жертв і постраждалих понад 50

Офіційне число загиблих продовжує збільшуватися з початку пожежі. Наразі Слідчий комітет підтверджує смерть 56 осіб, серед яких є діти.

Станом на 10:51 за московським часом, 11 осіб вважаються зниклими безвісти.

З початку пожежі за медичною допомогою звернулися 44 постраждалих, 10 осіб залишаються в стаціонарі.

Як стверджують джерела «Сибір.Реалії», охоронці торгового центру – близько 10 осіб – були не готові до пожежі і паніки. Коли згасло світло, вони розгубилися і першими покинули ТЦ. В результаті люди, які не знали, де входи-виходи, металися по коридорах, намагаючись врятуватися самостійно. Попередньо відомо, що це були співробітники приватне охоронне підприємство «Боєць».

Офіційна реакція

Сім'ї жертв отримають по мільйону рублів, пообіцяв губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв. «Якщо це двоє (загиблих), не дай Боже, то 2 мільйони рублів. Це рішення, я вам вже доповідаю, прийняте», – сказав він.

Перший віце-губернатор Кемеровської області також заявила, що похорони жертв трагедії будуть оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Слідчий комітет повідомив, що затримав чотирьох осіб у зв'язку з пожежею. Один з них – керівник управляючої компанії, яка обслуговувала торговий центр, інший – орендар приміщення.

За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.

Загинули близько 200 тварин

На третьому поверсі ТЦ також був контактний зоопарк, в якому містилися до 200 тварин. Як розповів російському агентству «ТАСС» директор зоопарку Євген Відеман, тварин не встигли евакуювати.

«Я думаю, що вони задихнулися і загинули, тому що я виходив останнім, людей на території зоопарку не залишалося. <...> Було сильне задимлення на третьому поверсі, люди виходили в паніці по бокових сходах. Я просто прикрив двері: когось рятувати, витягувати тварин просто фізично не було ніякої можливості. Я припускаю як ветлікар, що тварини вже просто задихнулися від диму», – розповів він.

МЗС перевіряє, чи були українці серед жертв пожежі в Кемерові

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу наявність українців серед жертв пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» у Кемерові.

Згідно з повідомленням консульської служби, перевіркою відповідної інформації займається консул у Новосибірську. Наразі російська сторона не повідомляла, що серед загиблих чи постраждалих у пожежі є іноземні громадяни.

Що кажуть свідки

Жителька Кемерова Оксана Соколова була в будівлі, коли почалася пожежа. Вона проходила стажування в меблевому салоні на 3-му поверсі. Про подробиці побаченого вона розповіла ввечері 25-го кореспонденту «Сибір.Реалії»:

– Якщо не збрехати, цієї будівлі років 70. Раніше там була кондитерська фабрика. Займання почалося на 4-му поверсі, останньому, де кінотеатр і ігрові автомати. Будівля, я так зрозуміла, згоріла до тла, досі горить. Почалася пожежа близько четвертої, на початку п'ятої. Я була стажистом в відділі меблів на 3 поверсі, ми стояли з дівчатками, чекали покупців, коли раптом побачили, що в паніці біжить натовп людей. У нас поруч «Дитячий світ», ми спочатку подумали, що хтось щось вкрав, і за ним погналися продавці й охоронці, але потім зрозуміли, що біжать вже всі і кричать. Ми теж схопили свої речі, побігли, і до цього моменту чорний дим уже з'явився в нашому відділі, вже приблизно чверть нашого залу була в диму, він дуже швидко поширювався. До цього моменту ескалатори ще не встигли відключити. Вогонь поширювався дуже швидко, я не знаю, що саме загорілося, але це було на 4-му поверсі. Може, проводка. Будівля стара, я не знаю, коли її перевіряли востаннє. Кругом пластик, в нашому салоні меблі дерев'яні, поруч маленькі відділи з парфумерією, магазин товарів для перукарень, хімія вся ця, одяг, все легко займається.

– Скільки приблизно було людей всередині?

– Не знаю, скільки, але народу було багато. Там і продуктові магазини, і рибний магазин дуже великий, і ларьки, і побутова техніка, і іграшки, мобільні салони, і одяг. Коли я була вже на вулиці, бачила, як з вікна 3-го поверху вже виривається полум'я, схоже, це вже горів наш салон. Знайомий моєї колишньої колеги працює в МНС, і він зараз там і сказав їй, що нібито в кінотеатрі задихнулися 86 осіб, кошмар і жах. Не знаю, правда це чи ні.

– Спрацювала сигналізація, оповіщення по внутрішньому радіо?

– Ні, нічого не спрацювало. Люди просто вибігали. Коли ми вибігли, до будівлі вже під'їхали працівники МНС, перекрили дорогу, тому що це центр міста, проспект. Дуже багато розвилок, трамваї. Все відразу перекрили, пожежники приїхали, швидка, поліція. Начальниця наша приїхала, сказала, щоб додому їхали. Я не бачила, як люди стрибали з вікон. Потім мені вже подруги відео надсилати почали звідти, що деякі на дах почали вибиратися, підліток з вікна зірвався. Я так зрозуміла, що згоріло там все. І тварини в контактному зоопарку на 3-му поверсі загинули.

Школярка Аріна стала свідком того, як починалася пожежа:

– Я сьогодні була на дні народження у своєї подруги, ми були на 4-му поверсі. Ми поїли, грали, потім поїли торт, і тут якийсь чоловік закричав: пожежа! Як я зрозуміла, там був балон, який загорівся, і полум'я перенеслося на кубики тканинні. Я встигла схопити тільки рюкзак. Всі зреагували дуже добре, вибігали, не штовхалися, світло вимкнулося, електрики вже не було. Я дуже кричала і плакала. Мама моєї подруги Уляни дала мені одяг.

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»