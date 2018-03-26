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26 Березень 2018, Київ 08:28
Новини | Міжнародні

Пожежа в російському Кемерові: кількість загиблих зросла до 48

Пожежа в торговельному центрі «Зимова вишня» у Кемерові, Росія, 25 березня 2018 року

До 48 зросла кількість загиблих під час пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові 25 березня, повідомляють російські інформаційні агентства. За даними оперативного штабу, постраждали ще 47 людей, також близько 30-ти вважаються зниклими без вісти. Кілька годин тому рятувальники повідомляли про 9 загиблих дітей.

Остаточна причина загорання досі невідома, як і місце, де вона саме виникла – повідомляється, що це могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники повідомляли, що хтось із дітей міг використати запальничку.

Влада регіону повідомила, що родичам загиблих виплатять компенсацію.

За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування і пошукові роботи, відкриті осередки вогню вже загасили.

Пожежу в Кемерові назвали однією з семи найбільших за кількістю жертв за останні десятиліття в Росії.

Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрона
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Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрона

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