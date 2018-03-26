Пожежа в російському Кемерові: кількість загиблих зросла до 48

До 48 зросла кількість загиблих під час пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові 25 березня, повідомляють російські інформаційні агентства. За даними оперативного штабу, постраждали ще 47 людей, також близько 30-ти вважаються зниклими без вісти. Кілька годин тому рятувальники повідомляли про 9 загиблих дітей.

Остаточна причина загорання досі невідома, як і місце, де вона саме виникла – повідомляється, що це могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники повідомляли, що хтось із дітей міг використати запальничку.

Влада регіону повідомила, що родичам загиблих виплатять компенсацію.

За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування і пошукові роботи, відкриті осередки вогню вже загасили.

Пожежу в Кемерові назвали однією з семи найбільших за кількістю жертв за останні десятиліття в Росії.