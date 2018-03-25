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25 Березень 2018, Київ 23:18
Новини | Міжнародні

Пожежа в Кемерові: ЗМІ повідомляють про 69 зниклих безвісти і десятки загиблих

Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрону
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Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрону

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До 69 зросла кількість зниклих безвісти під час пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові, повідомляють російські інформаційні агентства.

«РИА Новости» пише, що серед зниклих безвісти 40 дітей.

ЗМІ інформують і про збільшення кількості жертв. За даними ТАСС, загинули 37 людей.

Водночас агентство «Інтерфакс» заявляє про 22 загиблих і 37 постраждалих.

Раніше ЗМІ повідомили про сім жертв пожежі.

25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові сталася пожежа. За даними Слідчого комітету, 32 людини звернулися за медичною допомогою, із них 30 – шпиталізували.

За попередніми даними, осередок вогню був у батутній кімнаті. Перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов заявив, що, ймовірно, у когось із дітей була запальничка.

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