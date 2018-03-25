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25 Березень 2018, Київ 20:12
Новини | Міжнародні

Слідком Росії заявляє про 5 загиблих і 32 постраждалих унаслідок пожежі в Кемерові

Пожежа в торговельному центрі в Кемерові, Росія, 25 березня

До п’яти зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові, повідомляє прес-служба Слідчого комітету.

Серед них – троє жінок, одна дитина і один чоловік, заявили у відомстві. Раніше в Слідкомі заявляли, що загинули троє дітей і одна жінка.

За інформацією правоохоронців, за медичною допомогою звернулися 32 людини, із них 30 – шпиталізовані.

Наразі пожежу продовжують гасити.

Перший заступник начальника управління МНС Росії в Кемеровській області Євген Дедюхін заявив, що родичам не вдається зв’язатися із 17 людьми. Він зазначив, що вони можуть залишатися в «Зимовій вишні».

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