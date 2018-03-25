Пожежа в Кемерові: МНС Росії заявляє, що 35 людей вважаються зниклими безвісти

35 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив перший заступник голови управління МНС Росії в Кемеровській області Євгеній Дедюхін, коментуючи ситуацію, яка склалася навколо пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня».

«Поки ми вважаємо, що вони зникли безвісти», – сказав Дедюхін.

Він заявив, що в лівому крилі будівлі, де є кінотеатр, локалізувати пожежу поки не вдається.

За даними Слідчого комітету, унаслідок пожежі в «Зимовій вишні» загинули п’ять людей, ще 32 звернулися за медичною допомогою, із них 30 – шпиталізовані.