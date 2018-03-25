Пожежа в Кемерові: семеро загиблих, осередок вогню був у батутній кімнаті

До семи зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові, повідомили агентству ТАСС в оперативному штабі.
Перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов, зі свого боку, розповів, що осередок вогню був у батутній кімнаті.
«Попередня версія, що в когось із дітей була запальничка. Це попередня версія. Загоряння почалося з поролону, прямо в батутному басейні, який спалахнув, як порох», – розповів Чернов.
За даними Слідчого комітету, унаслідок пожежі в «Зимовій вишні» загинули п’ять людей, серед них – одна дитина, ще 32 звернулися за медичною допомогою, із них 30 – шпиталізовані.
У МНС заявляли, що 35 людей вважаються зниклими безвісти.
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