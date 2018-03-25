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25 Березень 2018, Київ 23:19
Новини | Міжнародні

Пожежа в Кемерові: семеро загиблих, осередок вогню був у батутній кімнаті

Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрону
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Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрону

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Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрону

До семи зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові, повідомили агентству ТАСС в оперативному штабі.

Перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов, зі свого боку, розповів, що осередок вогню був у батутній кімнаті.

«Попередня версія, що в когось із дітей була запальничка. Це попередня версія. Загоряння почалося з поролону, прямо в батутному басейні, який спалахнув, як порох», – розповів Чернов.

За даними Слідчого комітету, унаслідок пожежі в «Зимовій вишні» загинули п’ять людей, серед них – одна дитина, ще 32 звернулися за медичною допомогою, із них 30 – шпиталізовані.

У МНС заявляли, що 35 людей вважаються зниклими безвісти.

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