Пожежа в Кемерові: семеро загиблих, осередок вогню був у батутній кімнаті

До семи зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» в Кемерові, повідомили агентству ТАСС в оперативному штабі.

Перший заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов, зі свого боку, розповів, що осередок вогню був у батутній кімнаті.

«Попередня версія, що в когось із дітей була запальничка. Це попередня версія. Загоряння почалося з поролону, прямо в батутному басейні, який спалахнув, як порох», – розповів Чернов.

За даними Слідчого комітету, унаслідок пожежі в «Зимовій вишні» загинули п’ять людей, серед них – одна дитина, ще 32 звернулися за медичною допомогою, із них 30 – шпиталізовані.

У МНС заявляли, що 35 людей вважаються зниклими безвісти.