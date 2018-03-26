53 людини загинули через пожежу в ТЦ у російському Кемерові

Кількість загиблих під час пожежі 25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові зросла до 53, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оперативний штаб. Повідомляється, що наразі тривають пошуки 16 людей.

Згідно з повідомленнями, 12 людей госпіталізували, ще 36-ти надали допомогу амбулаторно.

Остаточна причина загорання досі невідома, як і місце, де вона саме виникла. За попередніми даними, це могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники повідомляли, що хтось із дітей міг використати запальничку.

Влада регіону повідомила, що родичам загиблих виплатять компенсацію і оголосять жалобу за загиблими, серед яких є діти.

За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.