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26 Березень 2018, Київ 10:00
Новини | Міжнародні

53 людини загинули через пожежу в ТЦ у російському Кемерові

Пожежа в торговельному центрі «Зимова вишня» у Кемерові, Росія, 25 березня 2018 року

Кількість загиблих під час пожежі 25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові зросла до 53, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на оперативний штаб. Повідомляється, що наразі тривають пошуки 16 людей.

Згідно з повідомленнями, 12 людей госпіталізували, ще 36-ти надали допомогу амбулаторно.

Остаточна причина загорання досі невідома, як і місце, де вона саме виникла. За попередніми даними, це могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники повідомляли, що хтось із дітей міг використати запальничку.

Влада регіону повідомила, що родичам загиблих виплатять компенсацію і оголосять жалобу за загиблими, серед яких є діти.

За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.

Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрона
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Пожежа в торговельному комплексі «Зимова вишня» в Кемерові – відео з дрона

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