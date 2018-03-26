МЗС перевіряє, чи були українці серед жертв пожежі в Кемерові

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про можливу наявність українців серед жертв пожежі в торговельному центрі «Зимова вишня» у Кемерові.

Згідно з повідомленням консульської служби, перевіркою відповідної інформації займається консул у Новосибірську. Наразі російська сторона не повідомляла, що серед загиблих чи постраждалих у пожежі є іноземні громадяни.

25 березня в торговельному центрі «Зимова вишня» у російському Кемерові виникла пожежа, в результаті якої, за останніми даними 53 людини загинули, 48 постраждали. Серед загиблих є діти. Крім того, рятувальники ведуть пошуки і ще щонайменше 16 людей. Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком загорання могла бути батутна кімната чи коридор кінотеатру. Раніше чиновники припускали, що хтось із дітей міг використати запальничку. За фактом пожежі відкрили кримінальну справу. Триває розслідування.