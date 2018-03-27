У Кемерові влаштували стихійний мітинг з вимогою відставки влади після пожежі у ТЦ

У російському Кемерові, де в результаті пожежі в торгово-розважальному центрі «Зимова вишня», за офіційними даними, загинули 64 людини, декілька сотень людей зібралися на стихійний мітинг біля будівлі обласної адміністрації.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, люди вимагають оприлюднити повну інформацію про пожежу, заявляють, що влада применшує її масштаби і кількість жертв, висловлюють невдоволення роботою рятувальників і наполягають на проведенні чесного і ретельного розслідування. Люди також скандують: «Правду!», «У відставку губернатора!» і «Путіна».

За повідомленнями, убернатор Кемеровської області Аман Тулєєв на акції не з’явився, а вийшов до учасників протесту його заступник, а також мер Кемерова.

Раніше сьогодні вранці в Кемерово прилетів президент Росії Володимир Путін, який поклав квіти до імпровізованого меморіалу жертв і назвав причиною пожежі «злочинну недбалість». До присутніх на мітингу президент не вийшов.

Пожежа в торговому центрі «Зимова вишня» в Кемерові почалася вдень 25 березня. За офіційними даними, загинули 64 людини, зокрема 13 дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше.

Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство.