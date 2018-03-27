Росія: Путін приїхав до Кемерова і назвав причиною пожежі в ТЦ «злочинну недбалість»

Президент Росії Володимир Путін прилетів у вівторок вранці до російського Кемерова, де в результаті пожежі загинуло понад 60 людей, і назвав причиною пожежі «злочинну недбалість».

«Це ж не бойові дії, не викид метану на шахті несподіваний. Люди прийшли відпочивати, діти. Ми говоримо про демографію і втрачаємо стільки людей через що? Через злочинну недбалість, через нехлюйство», – сказав Путін.

Він поклав квіти до імпровізованого меморіалу, створеного в місті біля згорілої будівлі торгового центру «Зимова вишня», де загинули, згідно з офіційними даними, 64 людини. Очевидці кажуть, що жертв значно більше.

Остаточна причина пожежі, яка сталася 25 березня, досі не названа. Слідчий комітет Росії заявив про «кричущі порушення» протипожежної безпеки. Порушена кримінальна справа, триває слідство.