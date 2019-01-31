За пропаганду ненависті до українців телеканал «Росія» заборонили на 3 місяці в Латвії

Національна рада Латвії з електронних ЗМІ на три місяці заборонила ретранслювати в країні російський телеканал «РТР-Росія». У програмах каналу знайшли розпалювання ненависті до громадян України, повідомляє латвійське національне інформаційне агентство Leta.

У програмі «Вечір з Володимиром Соловйовим» від 22 травня 2018 року відомство виявило висловлювання з ознаками ненависті на адресу частини української держави. У програмі «60 хвилин» 11 січня 2018 року лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський закликав до війни з Україною. Експерти, до яких звернулося відомство, вважають, що ці програми розпалюють ненависть до громадян України.

У Національній раді Латвії з електронних ЗМІ відзначили, що звернулися до Євросоюзу і Швеції з повідомленням про порушення правил мовлення. Канал, що мовить у Латвії, зареєстрований у Швеції, відзначає Leta.

Коментуючи рішення щодо обмеження трансляції, відомство відповіло, що вважає мовлення російського каналу в Латвії частиною «гібридної війни Кремля», а припинення мовлення – сигналом до недружніх країн про те, що Латвія захищає свій інформаційний простір. Рада підкреслила, що мета обмежень на ретрансляцію «РТР-Росія» – мотивувати канал надалі дотримуватися латвійських законів.